Embora o n8n e o Zapier sejam ambos ferramentas de automação de workflows, visam públicos diferentes.

Um dos problemas que algumas pessoas têm com o Zapier é a falta de flexibilidade e a ocultação recursos atrás de paywalls. Também pode tornar-se surpreendentemente dispendioso aumentar os recursos e adicionar novos workflows. Ao contrário do Zapier, que funciona com um modelo por tarefas, o n8n funciona por workflows e é mais personalizável.

No entanto, se precisar de mais conetores prontos a usar, o n8n oferece cerca de 1900, em comparação com os mais de 5000 do Zapier.