Escolha o melhor plano VPS – n8n autoalojado incluído

Cada plano tem tudo o que precisa e muito mais

Fluxos de trabalho ilimitados
Execuções simultâneas ilimitadas
Nós da comunidade
n8n com modo de fila
n8n com 100 fluxos de trabalho pré-feitos
Instalação n8n com um clique
Nó da comunidade Hostinger API n8n
Assistente de IA com tecnologia MCP
Backups semanais gratuitos

Ligue fluxos de trabalho. Integre dados.

Ferramenta de automação de workflows gratuita, o n8n permite-lhe integrar todas as suas aplicações e dados numa plataforma personalizável e sem código. Crie workflows e processe dados a partir de um painel simples e unificado.
500+ integrações de aplicações
Acionador do servidor MCP
Workflows prontos a usar
Nós de IA
Automação sem código

Fácil de configurar e gerir
Escolha o melhor template para si: n8n, n8n com modo de fila ou um template n8n com acesso a mais de 100 workflows já prontos.

Worklows ilimitados
Com o n8n autoalojado, as possibilidades de automação são infinitas, para que possa continuar a crescer.

Receba mais por menos
Com um plano de alojamento VPS, aceda a recursos n8n e a outros benefícios de baixo custo e alto valor.

Nós de comunidade personalizados
Tenha acesso a mais serviços e ferramentas com nós personalizados desenvolvidos pela comunidade n8n.

Localização recomendada do servidor:

A verificar...

Implementação local. Alcance global.

Escolha um servidor que fique perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos datacenters na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.

Alojamento VPS de confiança

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 de março de 2025

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 de abril de 2025

Tudo corre bem com a Hostinger, o chatbot de IA + o chat humano, se a IA não conseguir resolver os problemas. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel
26 de abril de 2025

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é é confiança. Parece sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar
30 de maio de 2025

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado com o serviço. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain
26 de junho de 2025

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado a atualizar o N8N no VPS da Hostinger. Profissional e experiente - mais uma vez, obrigado, Carla.

Herriman
Herriman
5 de novembro de 2024

O VPS da Hostinger é fora de série. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca vai abaixo, nunca falha.

Martin K
Martin K
4 de agosto de 2024

A empresa está a ir bem, estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão cara como outras opções com configurações e planos de preços VPS atrativos.

Faça a gestão do seu VPS com IA

Apresentamos-lhe o Kodee, o seu assistente de IA com tecnologia MCP, pronto para o ajudar a gerir o seu servidor em mais de 50 idiomas. Controle o desempenho, a segurança e os dados com comandos simples, diretamente através de chat. Use uma linguagem natural para fazer perguntas e dar comandos – sem jargão técnico.
Monitorize o estado do servidor n8n

Monitorize o desempenho do seu VPS. Obtenha informações sobre a utilização da CPU, da memória e do disco para identificar e corrigir problemas logo que apareçam.

Gerir definições de segurança

Configure e atualize regras de firewall, chaves SSH e DNS inverso para manter o seu servidor seguro, acessível e gerido de forma segura.

Gerir backups e snapshots

Crie backups e capturas de ecrã para manter os seus dados seguros e restaure rapidamente o seu VPS a partir do chat.

Quer saber mais sobre o alojamento n8n?

Configurar o n8n no VPS da Hostinger

Automação da API do n8n e da Hostinger

Escala de automação de IA com MCP

Experimente o n8n autoalojado, sem riscos

Garantia de reembolso de 30 dias

FAQ sobre alojamento VPS para n8n

Receba respostas às perguntas mais comuns sobre os serviços de alojamento dos servidores privados virtuais n8n.

O que é o alojamento n8n?

Como autoalojar o n8n?

Quanto custa autoalojar o n8n?

O alojamento VPS n8n é seguro?

Posso criar aplicações de IA personalizadas com n8n num VPS?

O n8n é melhor que o Zapier?

Posso migrar os meus workflows n8n para o VPS da Hostinger?

Que opções de apoio estão disponíveis para o alojamento VPS n8n?