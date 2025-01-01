No Instagram, TikTok e Facebook, um "link na bio" refere-se à hiperligação apresentada na secção de biografia do perfil de um utilizador. Uma biografia é onde um utilizador partilha mais sobre quem é e o que oferece.

Um link na bio resolve muitos problemas para os utilizadores. Por exemplo, as biografias tendem a ter limites rígidos de contagem de caracteres, o que significa que os utilizadores precisam de aproveitar ao máximo seu espaço e muitas vezes só podem adicionar um link.

Links externos em publicações ou legendas também não são clicáveis na maioria das redes sociais, tornando difícil para os utilizadores direcionar seu público para o seu site ou produtos.

Um link na biografia resolve efetivamente esses problemas, permitindo que os utilizadores direcionem o seu público para blogues, produtos, portefólios e muito mais, tudo num só lugar.