Transforme cliques em clientes com um link na bio

Conduza o tráfego para o que interessa - venda, partilhe e cresça com um link poderoso.

0% de taxas de transação Nome de domínio personalizado gratuito Expanda para um site completo a qualquer altura
Garantia de reembolso de 30 dias
Transforme a sua paixão em lucro

Ligue o seu público a toda a sua presença online através de uma simples ligação nos seus perfis de redes sociais. Adicione redes sociais, venda sem esforço e faça crescer a sua marca.
Construa a sua marca

Assuma o controlo total do aspeto e da sensação do seu site. Personalize cada detalhe com o nosso editor intuitivo de arrastar e largar e lance o seu site num domínio que reflita a sua marca.

Cresça com um marketing mais inteligente

Desbloqueie todo o potencial do seu link na bio com SEO incorporado, análises, captura de email e integrações de marketing.

Venda de tudo

Partilhe produtos físicos, transferências digitais, chamadas de formação, afiliados, produtos impressos a pedido... O seu link na bio foi concebido para converter.

Criado para crescer para além de um link na bio

Rentabilize a atenção e desenvolva uma plataforma que cresce consigo - desde um link na bio até um site comercial completo.
Essenciais
Links ilimitados
Páginas ilimitadas
Design totalmente personalizável
Edição Móvel
Domínio personalizado gratuito
Incorpore vídeos e feed do Instagram
Gerador de código QR
Creator Plus
Desfrute de tudo isto. Sem qualquer custo adicional.

Domínio gratuito (valor de 9,99 €)
Apoio ao cliente 24/7
Serviço de email gratuito (até 50 endereços de email)
Garantia de reembolso de 30 dias

Crie o seu link na bio em 3 passos

1. Escolha o template do seu site de biografia

Navegue pelos nossos templates de link na bio e escolha um que se adequa à sua marca pessoal ou empresa.
2. Adicione os seus links e personalize

Mantenha todos os seus produtos, conteúdos e links num único local e atualize-os em qualquer altura. Utilize o editor de arrastar e largar para personalizar cores, tipos de letra e imagens e, em seguida, adicione os extras de que necessita.
3. Publique

Escolha o seu domínio personalizado gratuitamente e publique o seu link na bio instantaneamente. Adicione-o às suas redes sociais e comece a transformar cliques em clientes.
A ligação que cresce consigo

Lance rapidamente com um link de marca na bio que pode ser transformado num site completo quando estiver pronto. Venda produtos, partilhe conteúdos, publique um blogue - está tudo integrado e pronto a utilizar.

Escalabilidade ilimitada

Adicione facilmente páginas e secções à medida que cresce e utilize a IA para o ajudar a atualizar o design em segundos.

Loja integrada

Liste até 600 produtos, aceite mais de 100 métodos de pagamento e fique com mais do que ganha com zero taxas de transação ocultas.

Blogue incorporado

Partilhe ideias, crie confiança e aumente a visibilidade com publicações de blogues. Pronto para publicar sem problemas no seu site de biografia.

Conjunto de ferramentas de IA

A IA incorporada que o ajuda a criar melhor e mais rapidamente. Crie textos personalizados, crie visuais profissionais e otimize cada página com ferramentas SEO inteligentes.

Crie o seu site de link na bio

Comece o seu hoje, é mais fácil do que pensa com a solução link na bio da Hostinger.

FAQ de link na bio

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre a criação de um site de link na bio com a Hostinger.

