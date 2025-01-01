No Instagram, TikTok e Facebook, um “link na bio” se refere ao hiperlink no campo de biografia do perfil de um usuário. A bio é onde o usuário compartilha mais sobre quem ele é e o que ele oferece.

Um link na bio resolve muitos problemas para os usuários. Por exemplo, bios tendem a ter limites de caracteres bem rígidos, o que significa que os usuários precisam aproveitar ao máximo seu espaço e, muitas vezes, só conseguem adicionar um link.

Além disso, links externos em posts ou legendas também não são clicáveis na maioria das plataformas, dificultando para os usuários direcionarem sua audiência para seu site ou produtos.

Um link na bio resolve esses problemas de forma eficaz, permitindo que os usuários direcionem sua audiência para blogs, produtos, portfólios e mais, tudo a partir de um único lugar.