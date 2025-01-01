Transforme cliques em clientes com um link na bio

Direcione o tráfego para o que realmente importa — venda, compartilhe e cresça com um único link poderoso.

0 taxas de transação Domínio personalizado grátis Mude para um site completo quando quiser
30 dias para pedir reembolso
Transforme cliques em clientes com um link na bio

Transforme sua paixão em lucro

Conecte sua audiência a toda sua presença online com apenas um link em seus perfis. Adicione redes sociais, venda sem esforço e faça sua marca crescer.
Crie sua marca

Crie sua marca

Tenha controle total da aparência do seu site. Personalize cada detalhe com nosso editor intuitivo de arrastar e soltar e publique em um domínio que reflita sua marca.

Cresça com um marketing mais inteligente

Cresça com um marketing mais inteligente

Desbloqueie todo o potencial do seu link na bio com SEO integrado, ferramentas de análise, captura de e-mails e integrações de marketing.

Venda de tudo

Venda de tudo

Compartilhe produtos físicos, downloads digitais, sessões de coaching, links de afiliados, produtos de impressão sob demanda... Seu link para bio foi feito para converter.

Feito para ir além de um link na bio

Monetize a atenção e construa uma plataforma que cresce com você — de um link na bio a um site de negócios completo.
Essenciais
Links ilimitados
Páginas ilimitadas
Design totalmente personalizável
Edite direto do celular
Domínio personalizado grátis
Incorporação de vídeos e feed do Instagram
Gerador de código QR
Creator Plus
R$  64,99ECONOMIZE 77%
R$  14,99 /mês
Plano de 48 meses

+ meses grátis

R$ 59,99 quando você renovar
Termos de pagamento

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Aproveite tudo isso sem custo adicional.

Domínio grátis (R$ 49,99 fora do plano)
Suporte ao cliente 24 horas
Serviço de e-mail grátis (até 50 endereços de e-mail)
30 dias para pedir reembolso

Crie seu link para bio em 3 passos

1. Escolha seu template de bio site

1. Escolha seu template de bio site

Navegue por nossos templates de link na bio e escolha um que se encaixe na sua marca pessoal ou negócio.
2. Adicione seus links e personalize

2. Adicione seus links e personalize

Mantenha todos os seus produtos, conteúdo e links em um só lugar e os atualize a qualquer momento. Use o editor de arrastar e soltar para personalizar cores, fontes e imagens, e depois adicione quaisquer extras que precisar.
3. Publique

3. Publique

Escolha seu domínio personalizado grátis e publique seu link para bio na hora. Adicione-o em suas redes sociais e comece a transformar cliques em clientes.
1. Escolha seu template de bio site

O link que cresce com você

Publique rapidamente um link para bio de marca que pode ser expandido para um site completo quando você quiser. Venda produtos, compartilhe conteúdo, publique um blog — tudo isso já está integrado e pronto para usar.

Escalabilidade ilimitada

Adicione páginas e seções facilmente conforme cresce, e use a IA para te ajudar a atualizar o design em segundos.

Loja integrada

Anuncie até 600 produtos, aceite mais de 100 métodos de pagamento e fique com tudo o que você ganhar com zero taxas de transação ocultas.

Blog integrado

Compartilhe ideias, construa confiança e aumente a visibilidade com posts de blog. Tudo pronto para ser publicado no seu link na bio.

Ferramentas de IA

IA integrada que te ajuda a construir melhor e mais rápido. Crie um texto personalizado, projete visuais profissionais e otimize cada página com ferramentas de SEO inteligentes.

Mitch Cardoza

Hostinger Website Builder offers the most user-friendly experience I've ever encountered.

Mitch Cardoza

acemcguiresacidtabs.com

Crie seu site de link na bio

Comece hoje mesmo, é mais fácil do que você pensa com a solução de link para bio da Hostinger.

Perguntas Frequentes (FAQ) sobre link na bio

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre como criar um site de link na bio com a Hostinger.

O que é um link na bio ou bio site?

O que “link na bio” significa no Instagram, TikTok ou Facebook?

Como adicionar um link para bio?

Quais são os benefícios de um bio site?

Como eu crio um link para bio?

O que posso colocar no meu link na bio?

Qual a diferença da ferramenta de link na bio da Hostinger para outras, como o Linktree?