Transformez vos clics en clients grâce à un lien en bio

Attirez le trafic vers l'essentiel : vendez, partagez et développez votre activité avec un lien en bio.

0 % de frais de transaction Nom de domaine personnalisé gratuit Évoluez vers un site complet à tout moment
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Transformez votre passion en revenus

Connectez votre audience à l'ensemble de vos contenus et activités en ligne grâce à un lien dans la bio de vos profils sur les réseaux sociaux. Ajoutez vos réseaux, vendez facilement et développez votre marque.
Développez votre marque

Prenez le contrôle total de l'apparence et du style de votre site internet. Personnalisez chaque détail à l'aide de notre éditeur par glisser-déposer et publiez votre site sous un nom de domaine qui reflète votre marque.

Évoluez avec un marketing plus intelligent

Exploitez pleinement le potentiel de votre lien en bio grâce au SEO intégré, aux analyses, à la collecte d'adresses email et aux intégrations marketing.

Vendez tout ce que vous souhaitez

Proposez des produits physiques, des contenus téléchargeables, des séances de coaching, des partenariats d'affiliation et des articles personnalisés en impression à la demande. Votre lien en bio est conçu pour convertir vos visiteurs en clients.

Bien plus qu'un simple lien en bio

Monétisez votre audience et développez-vous sur une plateforme qui grandit avec vous, du lien en bio à un site professionnel complet.
Essentiels
Liens illimités
Pages illimitées
Créer un design entièrement personnalisable
Édition de la version mobile
Nom de domaine personnalisé gratuit
Intégration de vidéos et de flux Instagram
Générateur de QR code
Creator Plus
14,99  €ÉCONOMISEZ 75 %
3,79  € /mois
Pour un plan de 48 mois

+ mois gratuits

12,99 € lors du renouvellement
Conditions de paiement

Profitez de toutes ces fonctionnalités. Sans aucuns frais supplémentaires.

Nom de domaine gratuit (valeur de 9,99 €)
Support client 24 h/24, 7 j/7
Un service email gratuit (jusqu'à 100 adresses email)
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Créez votre lien en bio en 3 étapes

1. Choisissez votre template de page lien en bio

Parcourez nos templates de lien en bio et sélectionnez celui qui correspond à votre marque ou à votre activité.
2. Ajoutez vos liens et personnalisez

Regroupez tous vos produits, contenus et liens au même endroit et mettez-les à jour à tout moment. Utilisez notre éditeur par glisser-déposer pour personnaliser les couleurs, polices et images, puis ajoutez toutes les fonctionnalités supplémentaires dont vous avez besoin.
3. Publiez votre lien en bio

Choisissez gratuitement votre nom de domaine personnalisé et publiez votre lien en bio instantanément. Ajoutez-le à vos profils sur les réseaux sociaux et commencez à transformer vos clics en clients.
Le lien qui évolue avec vous

Lancez-vous rapidement avec un lien en bio personnalisé, prêt à évoluer en site internet complet dès que vous serez prêt(e). Vendez vos produits, partagez vos contenus, publiez un blog : tout est inclus et immédiatement disponible.

Évolutivité illimitée

Ajoutez facilement des pages et sections au fur et à mesure que vous évoluez et utilisez l'IA pour mettre à jour le design en quelques secondes.

Boutique intégrée

Proposez jusqu'à 600 produits, acceptez plus de 100 moyens de paiement et conservez l'intégralité de vos revenus grâce à l'absence totale de frais de transaction cachés.

Blog intégré

Partagez vos idées, inspirez confiance et améliorez votre visibilité avec des articles de blog. Publiez-les sur votre page lien en bio en toute simplicité.

Suite d'outils IA

Profitez d'outils IA intégrés pour créer mieux et plus vite. Rédigez des textes personnalisés, concevez des visuels professionnels et optimisez chaque page avec des outils SEO intelligents.

Mitch Cardoza

Hostinger Website Builder offers the most user-friendly experience I've ever encountered.

Mitch Cardoza

acemcguiresacidtabs.com

Créez votre site de type lien en bio

Commencez dès aujourd'hui. C'est plus simple que vous ne l'imaginez grâce à la solution lien en bio de Hostinger.

FAQ sur le lien en bio

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur la création d'un site de type lien en bio avec Hostinger.

Qu'est-ce qu'un lien en bio ou un site de type lien en bio ?

Que signifie « lien en bio » sur Instagram, TikTok ou Facebook ?

Comment ajouter un lien dans votre bio ?

Quels sont les avantages d'un site de type lien en bio ?

Comment créer un lien en bio ?

Quels types de lien puis-je ajouter sur mon site de type lien en bio ?

En quoi l'outil de lien en bio de Hostinger est-il différent des autres, comme Linktree ?