Gérez vos comptes email en toute simplicité grâce à notre control panel intuitif. Configurez vos appareils, ajustez les paramètres DNS, et utilisez notre client webmail pour envoyer des emails, organiser vos boîtes mail et ajouter des contacts.

Connectez-vous facilement à vos applications de messagerie préférées. Nous supportons les protocoles IMAP, POP3 et SMTP pour une installation simplifiée avec Apple Mail, Outlook, Thunderbird et bien d'autres, sans aucune configuration manuelle.

Renforcez la sécurité de votre boîte de réception. La protection intégrée DKIM, DMARC et SPF bloque les spams et les virus et assure la sécurité des emails envoyés au sein de votre nom de domaine.

Journaux détaillés pour un contrôle total

Grâce aux journaux d'accès et d'action, vous saurez quand et où les comptes ont été consultés, quelles actions ont été réalisées lors de ces sessions et quels emails ont été envoyés et reçus.