L'hébergement cloud est une alternative plus rapide, plus puissante et plus fiable à l'hébergement mutualisé.

L'hébergement cloud infogéré de Hostinger offre une vitesse 4 fois plus rapide et 20 fois plus de ressources par rapport à l'hébergement web traditionnel. Il est également entièrement infogéré, ce qui signifie que nous nous occupons de tous les aspects techniques, afin que vous puissiez vous concentrer sur le développement de vos projets.

C'est la solution parfaite pour les propriétaires de sites web à la recherche de la puissance et de la stabilité d'un serveur privé virtuel (VPS), sans la complexité de sa gestion.