Flux de travail illimités
Exécutions simultanées illimitées
Nœuds communautaires
n8n avec mode file d'attente
n8n avec 100 flux de travail préconçus
Installation de n8n en un clic
Nœud communautaire de l'API Hostinger pour n8n
Assistant IA alimenté par MCP
Sauvegardes hebdomadaires gratuites

Tous les forfaits sont payables d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Connecter les flux de travail. Intégrer les données.

Outil d'automatisation des workflows gratuit, n8n vous permet de connecter toutes vos applications et données sur une plateforme personnalisable et sans code. Concevez des workflows et traitez vos données depuis un tableau de bord simple et unifié.
Plus de 500 intégrations d'applications
Déclencheur du serveur MCP
Flux de travail prédéfinis
nœuds d'IA
Automatisation sans code

Facile à configurer et à gérer

Choisissez le modèle qui vous convient le mieux : n8n, n8n avec mode file d'attente ou un modèle n8n avec accès à plus de 100 flux de travail prédéfinis.

Flux de travail illimités

Avec n8n auto-hébergé, les possibilités d'automatisation sont infinies, vous pouvez donc continuer à évoluer.

Obtenez plus, payez moins

Avec un plan d'hébergement VPS, accédez aux fonctionnalités n8n et à d'autres avantages à faible coût et à grande valeur.

Nœuds communautaires personnalisés

Accédez à davantage de services et d'outils avec des nœuds personnalisés développés par la communauté n8n.

Déploiement local. Portée mondiale

Choisissez un serveur proche de votre audience pour optimiser les vitesses de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

Un hébergement VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
3 mars 2025

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est constamment excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe d'assistance technique a été rapide, compétente et vraiment serviable.

Maxim Shishkin
14 avril 2025

Tout fonctionne parfaitement avec Hostinger : chatbot IA + chat humain, si l'IA ne répond pas à votre question. Oh, et leur VPS est génial, sans accrocs. Merci à l'équipe de développement et à tous les autres participants. Continuez comme ça 🚀

Noel
26 avril 2025

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses correctement ! Prix attractifs. Excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Bon support. Fiable. Solide comme un roc.

Omkar
30 mai 2025

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe support, ont fait preuve d'une patience et d'une minutie incroyables.

Sylvain
26 juin 2025

Un grand merci à Carla pour son aide lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
5 novembre 2024

Le VPS d'Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne à chaque fois. Il est toujours rapide et stable. Jamais de panne, jamais de plantage.

Martin K
4 août 2024

L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services spécifiques que j'utilise. Ils sont moins chers que certains fournisseurs proposant des configurations VPS et des forfaits très avantageux.

Gérez votre VPS avec l'IA

Découvrez Kodee, votre assistant IA optimisé par MCP, prêt à vous aider à gérer votre serveur dans plus de 50 langues. Gérez les performances, la sécurité et les données avec des invites simples, directement via le chat. Utilisez le langage naturel pour poser des questions et créer des commandes ; aucun jargon technique n'est nécessaire.
Surveiller la santé du serveur n8n

Gardez un œil sur les performances de votre VPS. Obtenez des informations détaillées sur l'utilisation du processeur, de la mémoire et du disque dur afin de détecter et de résoudre les problèmes rapidement.

Gérer les paramètres de sécurité

Configurez et mettez à jour les règles de pare-feu, les clés SSH et le DNS inversé pour assurer la sécurité, l'accessibilité et la gestion sécurisée de votre serveur.

Gérer les sauvegardes et les instantanés

Créez des sauvegardes et des instantanés pour protéger vos données et restaurez rapidement votre VPS directement depuis le chat.

Vous souhaitez approfondir l'hébergement n8n ?

Configuration de n8n sur Hostinger VPS

Automatisation des API n8n et Hostinger

Automatisation de l'IA à grande échelle grâce à MCP

FAQ sur l'hébergement VPS pour n8n

Obtenez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels n8n.

Qu'est-ce que l'hébergement n8n ?

Comment auto-héberger n8n ?

Combien coûte l'auto-hébergement de n8n ?

L'hébergement VPS n8n est-il sécurisé ?

Puis-je créer des applications d'IA personnalisées avec n8n sur un VPS ?

N8n est-il meilleur que Zapier ?

Puis-je migrer mes workflows n8n vers le VPS de Hostinger ?

Quelles options de support sont disponibles pour l'hébergement VPS n8n ?