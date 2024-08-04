Bien que n8n et Zapier soient tous deux des outils d'automatisation des workflows, ils s'adressent à des publics différents.

L'un des problèmes rencontrés par certains avec Zapier est son manque de flexibilité et le fait qu'il masque certaines fonctionnalités derrière des barrières payantes. L'augmentation des ressources et l'ajout de nouveaux workflows peuvent également s'avérer coûteux. Contrairement à Zapier, qui fonctionne sur un modèle basé sur les tâches, n8n fonctionne sur la base des workflows et offre une plus grande personnalisation.

Cependant, si vous avez besoin de plus de connecteurs pré-intégrés, n8n en propose environ 1 900, contre plus de 5 000 avec Zapier.