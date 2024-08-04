Tùy thuộc vào quy mô nhu cầu của bạn, bạn có thể mua một trong các gói lưu trữ VPS sau - n8n tự lưu trữ được bao gồm trong tất cả các gói:

KVM 1 – 120.900 VNĐ/tháng

KVM 2 – 150.900 VNĐ/tháng

KVM 4 – 226.900 VNĐ/tháng

KVM 4 – 453.900 VNĐ/tháng

Khi chọn gói, hãy cân nhắc kỹ lưỡng nhu cầu của bạn. Ví dụ: gói KVM 2 đi kèm với hai lõi CPU ảo, 8 GB RAM và 100 GB dung lượng lưu trữ NVMe SSD, lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các cửa hàng trực tuyến. Bắt đầu với quy mô nhỏ và nâng cấp khi bạn cần thêm tài nguyên.

Nếu bạn đã có gói lưu trữ VPS, việc nâng cấp chỉ mất vài cú nhấp chuột thông qua hPanel thân thiện với người dùng của chúng tôi. Trong trường hợp bạn gặp khó khăn, các chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ. Chúng tôi cũng cung cấp chính sách hoàn tiền trong vòng 30 ngày để bạn có thể khám phá mà không phải chịu bất kỳ rủi ro nào.