Kết nối quy trình làm việc. Tích hợp dữ liệu
Tự động hóa không cần mã
Dễ dàng thiết lập và quản lý
Chọn mẫu phù hợp nhất với bạn: n8n, n8n có chế độ hàng đợi hoặc mẫu n8n có thể truy cập hơn 100 quy trình làm việc được tạo sẵn.
Quy trình làm việc không giới hạn
Với n8n tự lưu trữ, khả năng tự động hóa là vô tận, do đó bạn có thể tiếp tục mở rộng quy mô.
Nhận được nhiều hơn, trả ít hơn
Với gói lưu trữ VPS, bạn có thể truy cập các tính năng của n8n và nhiều lợi ích khác với chi phí thấp và giá trị cao.
Các nút cộng đồng tùy chỉnh
Truy cập nhiều dịch vụ và công cụ hơn với các nút tùy chỉnh do cộng đồng n8n phát triển.
Dịch vụ lưu trữ VPS bạn có thể tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động của họ luôn ở mức cao nhất, giúp trang web của tôi hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của họ luôn nhanh chóng, am hiểu và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn chat người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. À, còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty lưu trữ VPS làm đúng như vậy! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tôn trọng thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Chuyên nghiệp và hiểu biết, cảm ơn Carla một lần nữa.
VPS của Hostinger thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt. Luôn nhanh và ổn định. Không bao giờ ngừng hoạt động, không bao giờ sập.
Công ty làm ăn rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Không đắt đỏ như một số nơi có dịch vụ VPS và gói cước tuyệt vời.
Quản lý VPS của bạn bằng AI
Theo dõi tình trạng máy chủ n8n
Theo dõi hiệu suất VPS của bạn. Tìm hiểu chi tiết về mức sử dụng CPU, bộ nhớ và ổ đĩa để bạn có thể phát hiện và khắc phục sự cố sớm.
Quản lý cài đặt bảo mật
Thiết lập và cập nhật các quy tắc tường lửa, khóa SSH và DNS ngược để giữ cho máy chủ của bạn an toàn, có thể truy cập và được quản lý bảo mật.
Xử lý sao lưu và ảnh chụp nhanh
Tạo bản sao lưu và ảnh chụp nhanh để giữ dữ liệu của bạn an toàn và khôi phục VPS nhanh chóng trực tiếp từ trò chuyện.