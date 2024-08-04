Giảm giá lên đến 69% cho dịch vụ tự lưu trữ n8n

n8n tự lưu trữ: Quy trình làm việc AI không cần mã

n8n tự lưu trữ

Kết nối quy trình làm việc. Tích hợp dữ liệu

Là một công cụ tự động hóa quy trình làm việc miễn phí, n8n cho phép bạn kết nối tất cả ứng dụng và dữ liệu trong một nền tảng tùy chỉnh, không cần mã. Thiết kế quy trình làm việc và xử lý dữ liệu từ một bảng điều khiển thống nhất, đơn giản.
Hơn 500 tích hợp ứng dụng
Kích hoạt máy chủ MCP
Quy trình làm việc được xây dựng sẵn
Các nút AI
Dễ dàng thiết lập và quản lý
Chọn mẫu phù hợp nhất với bạn: n8n, n8n có chế độ hàng đợi hoặc mẫu n8n có thể truy cập hơn 100 quy trình làm việc được tạo sẵn.

Quy trình làm việc không giới hạn
Với n8n tự lưu trữ, khả năng tự động hóa là vô tận, do đó bạn có thể tiếp tục mở rộng quy mô.

Nhận được nhiều hơn, trả ít hơn
Với gói lưu trữ VPS, bạn có thể truy cập các tính năng của n8n và nhiều lợi ích khác với chi phí thấp và giá trị cao.

Các nút cộng đồng tùy chỉnh
Truy cập nhiều dịch vụ và công cụ hơn với các nút tùy chỉnh do cộng đồng n8n phát triển.

Triển khai tại địa phương. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần đối tượng của bạn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.

Dịch vụ lưu trữ VPS bạn có thể tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
Ngày 3 tháng 3 năm 2025

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động của họ luôn ở mức cao nhất, giúp trang web của tôi hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của họ luôn nhanh chóng, am hiểu và thực sự hữu ích.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
Ngày 14 tháng 4 năm 2025

Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn chat người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. À, còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀

Noel
Noel
Ngày 26 tháng 4 năm 2025

Cuối cùng cũng có một công ty lưu trữ VPS làm đúng như vậy! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tôn trọng thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.

Omkar
Omkar
Ngày 30 tháng 5 năm 2025

Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Sylvain
Sylvain
Ngày 26 tháng 6 năm 2025

Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Chuyên nghiệp và hiểu biết, cảm ơn Carla một lần nữa.

Herriman
Herriman
Ngày 5 tháng 11 năm 2024

VPS của Hostinger thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt. Luôn nhanh và ổn định. Không bao giờ ngừng hoạt động, không bao giờ sập.

Martin K
Martin K
Ngày 4 tháng 8 năm 2024

Công ty làm ăn rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Không đắt đỏ như một số nơi có dịch vụ VPS và gói cước tuyệt vời.

Quản lý VPS của bạn bằng AI

Gặp gỡ Kodee - trợ lý AI được hỗ trợ bởi MCP, sẵn sàng giúp bạn quản lý máy chủ bằng hơn 50 ngôn ngữ. Xử lý hiệu suất, bảo mật và dữ liệu chỉ với những lời nhắc đơn giản, trực tiếp qua trò chuyện. Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để đặt câu hỏi và ra lệnh - không cần thuật ngữ chuyên môn.
Theo dõi tình trạng máy chủ n8n

Theo dõi hiệu suất VPS của bạn. Tìm hiểu chi tiết về mức sử dụng CPU, bộ nhớ và ổ đĩa để bạn có thể phát hiện và khắc phục sự cố sớm.

Quản lý cài đặt bảo mật

Thiết lập và cập nhật các quy tắc tường lửa, khóa SSH và DNS ngược để giữ cho máy chủ của bạn an toàn, có thể truy cập và được quản lý bảo mật.

Xử lý sao lưu và ảnh chụp nhanh

Tạo bản sao lưu và ảnh chụp nhanh để giữ dữ liệu của bạn an toàn và khôi phục VPS nhanh chóng trực tiếp từ trò chuyện.

Bạn có muốn tìm hiểu sâu hơn về dịch vụ lưu trữ n8n không?

Thiết lập n8n trên VPS Hostinger

Tự động hóa API n8n & Hostinger

Tự động hóa AI theo quy mô bằng MCP

Câu hỏi thường gặp về VPS cho dịch vụ lưu trữ n8n

Nhận câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ máy chủ riêng ảo n8n.

n8n hosting là gì?

Làm thế nào để tự lưu trữ n8n?

Chi phí để tự lưu trữ n8n là bao nhiêu?

Dịch vụ lưu trữ VPS n8n có an toàn không?

Tôi có thể xây dựng các ứng dụng AI tùy chỉnh bằng n8n trên VPS không?

N8n có tốt hơn Zapier không?

Tôi có thể di chuyển quy trình làm việc n8n của mình sang VPS của Hostinger không?

Có những tùy chọn hỗ trợ nào cho dịch vụ lưu trữ VPS n8n?