Trang web in theo yêu cầu

Tạo cửa hàng và bắt đầu bán các sản phẩm tùy chỉnh

Bỏ qua hậu cần vận chuyển và kho hàng. Thiết kế, bán và vận hành doanh nghiệp bán hàng chỉ từ một bảng điều khiển.

Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Tại sao nên ra mắt cửa hàng sản phẩm tùy chỉnh với Hostinger

Khởi chạy trong vài phút

Tạo cửa hàng bán sản phẩm mang thương hiệu đầy đủ chỉ trong vài phút với tích hợp Hostinger AI Builder và Printful.

Không chi phí trả trước

Chỉ thanh toán khi bạn bán được hàng và giữ lại 100% lợi nhuận. Chúng tôi không thu phí giao dịch.

Bán mọi thứ từ áo phông đến áp phích

Chọn từ hàng trăm sản phẩm cao cấp, mỗi sản phẩm đều có quy trình kiểm soát chất lượng đáng tin cậy.

Tự động hoàn tất đơn hàng

Printful in, đóng gói và vận chuyển mọi đơn hàng trên toàn thế giới. Bạn không cần làm gì hay giữ hàng tồn kho đắt tiền.

Tạo cửa hàng in theo yêu cầu chỉ với 3 bước đơn giản

1. Xây dựng trang web và kết nối Printful

Xây dựng trang web bằng AI Builder hoặc chọn mẫu thương mại điện tử chuyên nghiệp – không cần lập trình.
2. Tạo sản phẩm

Tải tác phẩm nghệ thuật của bạn lên và chọn từ hơn 400 sản phẩm cao cấp, bao gồm áo phông, cốc và ốp lưng điện thoại. Tùy chỉnh chi tiết, đặt giá và bắt đầu bán. Bạn muốn dùng thử trước? Hãy đặt hàng mẫu.
3. Bắt đầu bán

Printful sẽ lo việc in ấn và vận chuyển mỗi khi bạn bán hàng, tất cả đều là thương hiệu cửa hàng của bạn. Không tồn kho, không cần vận chuyển, và không có phụ phí.
Chọn gói xây dựng trang web hoàn hảo dành cho bạn

Đưa ý tưởng lên mạng mà không rủi ro với đảm bảo hoàn tiền trong vòng 30 ngày.
Thương mại điện tử
Bán tối đa 1000 sản phẩm
Lên lịch và bán dịch vụ
100+ phương thức thanh toán
0% Phí giao dịch
In theo yêu cầu
Quản lý hàng tồn kho
Đánh giá sản phẩm
Thiết lập quy tắc vận chuyển
Sản phẩm được đề xuất
Các mẫu liên kết trong tiểu sử
Business Website Builder
211.900  VNĐGIẢM 64%
75.900  VNĐ /th
Với kỳ hạn 48 tháng

+ tháng miễn phí

Điều khoản thanh toán

Tận hưởng tất cả điều này mà không có thêm chi phí nào.

Miễn phí tên miền (giá 226.900 VNĐ)
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Dịch vụ email miễn phí (lên đến 50 địa chỉ email)
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí

Thành công sẽ bắt đầu ở đây

Bắt đầu bán hàng trực tuyến nhanh hơn với AI

Xây dựng thương hiệu chỉ trong vài phút với các công cụ AI giúp bạn thực hiện những công việc nặng nhọc. Tạo ngay một website bán hàng có tỷ lệ chuyển đổi cao, tối ưu hóa nó với các đề xuất SEO thông minh và tạo ra một logo độc đáo phản ánh doanh nghiệp của bạn, tất cả mà không cần phải động tay động chân.
Tạo bằng AI
Bắt đầu bán hàng trực tuyến nhanh hơn với AI

Thu hút chú ý với tích hợp tiếp thị và SEO

Đảm bảo cửa hàng tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng bằng các tích hợp tiếp thị như Google Ads và Meta Pixel. Các công cụ SEO tích hợp của chúng tôi sẽ giúp bạn xuất hiện ở những nơi quan trọng.
Thu hút chú ý với tích hợp tiếp thị và SEO

Tạo chiến dịch email dễ dàng

Với Hostinger Reach, bạn có thể xây dựng các chiến dịch email trọn gói, giúp người đăng ký luôn cập nhật thông tin về cửa hàng.

Tạo chiến dịch email dễ dàng

Bắt đầu ngay

Bắt đầu xây dựng, bắt đầu bán hàng

Câu hỏi thường gặp về in theo yêu cầu

Trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về in theo yêu cầu.

In theo yêu cầu (POD) là gì?

Cái nào tốt hơn: Dropshipping hay in theo yêu cầu?

In theo yêu cầu có còn mang lại lợi nhuận không?

Trang web in theo yêu cầu nào là tốt nhất?

Làm thế nào để bắt đầu kinh doanh in theo yêu cầu?

Bạn có cần giấy phép để in theo yêu cầu không?

Bạn có cần hàng tồn kho để in theo yêu cầu không?

Tôi có cần phải vận chuyển sản phẩm POD không?