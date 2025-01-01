Non è richiesta alcuna licenza per gestire un negozio online creato con l'integrazione POD di Hostinger e Printful. Tuttavia, potrebbero essere ancora in vigore normative locali, quindi è essenziale verificare le normative in vigore. Nella maggior parte dei paesi, è necessario registrare la ragione sociale della propria attività e potenzialmente ottenere una licenza o un permesso commerciale locale.