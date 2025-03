TLD sta per dominio di primo livello. È la parte finale di qualsiasi dominio come .com, .org o .gov.

ccTLD sta per domini di primo livello con codice paese. È una sottocategoria di TLD utilizzati per identificare un determinato paese. Ad esempio, .co.uk, .de, .mx e .fr sono tutti ccTLD.

gTLD sta per dominio di primo livello generico. I gTLD sono il tipo più comune di nome di dominio. In parte perché questa categoria include domini .com, che hanno più registrazioni di tutti i ccTLD messi insieme.

Storicamente, i principali gTLD erano .com, .org, .net, .edu, .gov e .mil, ma il numero di gTLD disponibili è stato ampliato con il risultato che ora ci sono centinaia di gTLD disponibili tra cui .online, . xyz e .name.