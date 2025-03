Un dominio .info è un dominio di primo livello generico (TLD) che è sinonimo di informazione ed è una delle alternative più popolari alle estensioni di dominio .com o .net. Chiunque può registrare domini .info per creare siti web informativi per il proprio pubblico.

Lascia libero sfogo alle tue idee con un'estensione di dominio .info, un dominio pensato per chi vuole promuovere le proprie idee e condividere informazioni su internet.