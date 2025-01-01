.info Domain & Alan Adı Kaydı
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Kendi .info alan adınızla, internetten herkesi ürünleriniz ve hizmetleriniz hakkında bilgilendirin.
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Neden .info Domain Uzantısı Seçmelisiniz?
Bir .info domain uzantısı almak basit bir karar olabilir ancak .com domain uzantısına alternatif olarak sunulan ilk domainlerden biridir. .info popüler bir üst düzey alan adıdır ve güvenilirlik kazandırır.
"info" bilgi demektir ve .info domain, hizmetler, şirket, portfolyo veya etkinliğinizle ilgili bilgiler sunan bir alan adı olabilir. İnsanlar, bu uzantıya sahip bir web sitesini ziyaret ederken kendilerini neyin beklediğini bilir. Markanızı internette güçlendiren kısa ve akılda kalıcı bir domaindir.
.info Domain Ne İçin Kullanılır?
.info alan adı, evrensel bir anlam taşıdığı ve küresel olarak tanındığı için genellikle bilgi siteleri için kullanılır. Kütüphane, müze ve diğer kurumlar internetteki varlıklarını oluşturmak için genellikle .info domain adlarını seçerler.
.info Domain SSS
.info domain hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir.