Neden .info Domain Uzantısı Seçmelisiniz?

Bir .info domain uzantısı almak basit bir karar olabilir ancak .com domain uzantısına alternatif olarak sunulan ilk domainlerden biridir. .info popüler bir üst düzey alan adıdır ve güvenilirlik kazandırır.

"info" bilgi demektir ve .info domain, hizmetler, şirket, portfolyo veya etkinliğinizle ilgili bilgiler sunan bir alan adı olabilir. İnsanlar, bu uzantıya sahip bir web sitesini ziyaret ederken kendilerini neyin beklediğini bilir. Markanızı internette güçlendiren kısa ve akılda kalıcı bir domaindir.