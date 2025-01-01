دومين info. هو دومين المستوى الأعلى (TLD) يرمز إلى المعلومات. إنه أحد البدائل الأكثر شيوعًا لامتدادات الدومينات com. أو net.. يمكن لأي شخص تسجيل دومينات info. لإنشاء مواقع إلكترونية معلوماتية لجمهوره.

يُستخدم دومين المستوى الأعلى info. في الغالب لأغراض تجارية لإعلام الجمهور وإلهامه. لذلك غالبًا ما تختار مؤسسات مثل المتاحف والمكتبات هذا الدومين لمواقعها الإلكترونية.

اسمح لأفكارك بالانتشار مع امتداد الدومين info.. إنه دومين مصمّم لأي شخص يرغب في الترويج لأفكاره ومشاركة المعلومات على الإنترنت.