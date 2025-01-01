اسم المتجر الإلكتروني المثالي يأتي بدومين shop.
E£ 1,519.00وفِّر 97%E£ 49.00 /السنة الأولى
الدومين الذي يمنح متجرك الإلكتروني الرؤية التي يحتاجها.
تحقق من امتدادات الدومينات الأخرى
حماية خصوصية WHOIS مجانية
دعم 24/7
لا حاجة إلى معرفةٍ تقنية
احصل على دومين shop. مجاني مع اشتراك استضافة المواقع Premium لمدة 12 شهرًا.
لماذا تختار دومين shop.؟
يعد امتداد الدومين shop. مناسبًا بشكل خاص لمواقع التسوق عبر الإنترنت، وهو بديل رائع لخيار com. الأكثر شيوعًا.
كما يمكن استخدام أسماء دومينات .shop كامتدادات لمواقع إلكترونية موجودة مسبقا. مهما كان نوع الموقع الذي تملكه، يمكنك تسجيل اسم الدومين الحالي بامتداد .shop، وإنشاء متجر إلكتروني لعلامتك التجارية.
حقق المزيد من المبيعات الإلكترونية باستخدام امتداد الدومين .shop
يُعد دومين shop. خياراً رائعاً إذا كنت تُخطط لفتح متجر إلكتروني. سواء كان هدفك متجراً إلكترونياً كبيراً أو محلّا إلكترونياً صغيرًا، يُعطي دومين shop. إشارةً للزوار أن الغرض من موقعك هو بيع منتجات لهم.
الأسئلة الشائعة حول دومين shop.
اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول دومينات shop.