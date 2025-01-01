n8n هي أداة مفتوحة المصدر لأتمتة سير العمل، تتيح لك ربط جميع تطبيقاتك وبياناتك في مكان واحد، سهل الاستخدام وقابل للتخصيص بالكامل، دون الحاجة إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية.

مع استضافة n8n VPS، يمكنك استضافة n8n بنفسك ودفع ثمن VPS فقط. احصل على سير عمل غير محدود، وتنفيذ غير محدود، ووصول إلى عُقد مُصممة من قِبل المجتمع - كل ذلك مع الحفاظ على أمان إعداداتك بالكامل وجاهزيتها للتوسع.