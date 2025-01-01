خصم يصل إلى 71% على استضافة n8n الذاتية

n8n المُستضاف ذاتيًا: سير عمل دون أكواد بميزة AI

فتح تدفقات عمل غير محدودة إطلاق عمليات تنفيذ متزامنة غير محدودة الوصول إلى عقد المجتمع
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
n8n ذاتية الاستضافة

اختر أفضل خطة VPS مع n8n المستضافة ذاتيًا

59% خصم
KVM 1
E£  219.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£399.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نوى vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
62% خصم
KVM 2
E£  319.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£529.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
71% خصم
KVM 4
E£  399.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£1,059.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
70% خصم
KVM 8
E£  799.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£2,119.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

سير عمل غير محدود
تنفيذات متزامنة غير محدودة
عقد المجتمع
n8n مع وضع قائمة الانتظار
n8n مع 100 سير عمل جاهز
تثبيت n8n بنقرة واحدة
عقدة مجتمع Hostinger API n8n
مساعد AI مدعوم من MCP
دومين .cloud مجاني لمدة سنة
سير عمل غير محدود
تنفيذات متزامنة غير محدودة
عقد المجتمع
n8n مع وضع قائمة الانتظار
n8n مع 100 سير عمل جاهز
تثبيت n8n بنقرة واحدة
عقدة مجتمع Hostinger API n8n
مساعد AI مدعوم من MCP
دومين .cloud مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ربط سير العمل. ودمج البيانات.

أداة مجانية لأتمتة سير العمل، تتيح لك n8n ربط جميع تطبيقاتك وبياناتك في منصة واحدة قابلة للتخصيص وبدون برمجة. صمم سير العمل وعالج البيانات من لوحة معلومات بسيطة وموحدة.
أكثر من 500 عملية تكامل للتطبيق
مشغل خادم MCP
سير أعمال جاهزة
عقد AI
ربط سير العمل. ودمج البيانات.

أتمتة دون أكواد

سهل الإعداد والإدارة
سهل الإعداد والإدارة

اختر القالب الأفضل لك: n8n، أو n8n مع وضع قائمة الانتظار، أو قالب n8n مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 سير عمل جاهز.

سير عمل غير محدود
سير عمل غير محدود

مع n8n ذاتية الاستضافة، ستحصل على إمكانيات أتمتة لا حصر لها كي تستمرّ دائما في التوسع.

احصل على المزيد، وادفع أقل
احصل على المزيد، وادفع أقل

مع خطة استضافة VPS، يمكنك الوصول إلى ميزات n8n والفوائد الأخرى بتكلفة منخفضة وقيمة عالية.

عقد المجتمع المخصصة
عقد المجتمع المخصصة

احصل على إمكانية الوصول إلى المزيد من الخدمات والأدوات باستخدام العقد المخصصة التي طورها مجتمع n8n.

موقع الخادم الموصى به:

جارٍ التحقق...

نشر محلي ووصول عالمي

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

نشر محلي ووصول عالمي

استضافة VPS التي يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.

Omkar
Omkar

تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين ودقيقين للغاية.

Sylvain
Sylvain

شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وخبيرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.

Martin K
Martin K

الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.

إدارة VPS الخاص بك باستخدام AI

تعرّف على كودي، مساعدك الذكي المدعوم بـ MCP، والمستعد لمساعدتك في إدارة خادمك بأكثر من 50 لغة. حسّن الأداء والأمان والبيانات بإرشادات بسيطة، مباشرةً عبر الدردشة. استخدم لغة طبيعية لطرح الاستفسارات وإصدار الأوامر دون الحاجة إلى مصطلحات تقنية.
إدارة VPS الخاص بك باستخدام AI

راقب صحة خادم n8n

راقب أداء خادم VPS الخاص بك. احصل على تفاصيل حول استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص الصلب لتتمكن من اكتشاف المشكلات وإصلاحها مبكرًا.

إدارة إعدادات الأمان

قم بإعداد وتحديث قواعد جدار الحماية ومفاتيح SSH ونظام DNS العكسي للحفاظ على خادمك آمنًا وسهل الوصول إليه وإدارته بشكل آمن.

تعامل مع النسخ الاحتياطية واللقطات

أنشئ نسخا احتياطية ولقطات سريعة للحفاظ على سلامة بياناتك واستعادة VPS الخاص بك بسرعة مباشرة من الدردشة.

هل تريد التعمق أكثر في استضافة n8n؟

pages.n8nHosting.videoSection.title

إعداد n8n على Hostinger VPS

pages.n8nHosting.videoSection.title

أتمتة واجهة برمجة التطبيقات n8n وHostinger

pages.n8nHosting.videoSection.title

توسيع نطاق أتمتة AI باستخدام MCP

جرب n8n المستضاف ذاتيًا، دون أي مخاطر

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

الأسئلة الشائعة حول استضافة VPS لـ n8n

احصل على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول خدمات استضافة الخادم الافتراضي الخاص n8n.

ما هي استضافة n8n؟

كيف يمكن استضافة n8n ذاتيًا؟

كم تبلغ تكلفة استضافة n8n الذاتية؟

هل استضافة n8n VPS آمنة؟

هل يمكنني إنشاء تطبيقات AI المخصّصة مع n8n على VPS؟

هل n8n أفضل من Zapier؟

هل يمكنني نقل سير العمل الخاص بـ n8n إلى VPS الخاص بـ Hostinger؟

ما هي خيارات الدعم المتوفرة لاستضافة n8n VPS؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

