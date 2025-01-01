n8n المُستضاف ذاتيًا: سير عمل دون أكواد بميزة AI
اختر أفضل خطة VPS مع n8n المستضافة ذاتيًا
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.
أتمتة دون أكواد
سهل الإعداد والإدارة
اختر القالب الأفضل لك: n8n، أو n8n مع وضع قائمة الانتظار، أو قالب n8n مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 سير عمل جاهز.
سير عمل غير محدود
مع n8n ذاتية الاستضافة، ستحصل على إمكانيات أتمتة لا حصر لها كي تستمرّ دائما في التوسع.
احصل على المزيد، وادفع أقل
مع خطة استضافة VPS، يمكنك الوصول إلى ميزات n8n والفوائد الأخرى بتكلفة منخفضة وقيمة عالية.
عقد المجتمع المخصصة
احصل على إمكانية الوصول إلى المزيد من الخدمات والأدوات باستخدام العقد المخصصة التي طورها مجتمع n8n.
استضافة VPS التي يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وخبيرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.
راقب صحة خادم n8n
راقب أداء خادم VPS الخاص بك. احصل على تفاصيل حول استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص الصلب لتتمكن من اكتشاف المشكلات وإصلاحها مبكرًا.
إدارة إعدادات الأمان
قم بإعداد وتحديث قواعد جدار الحماية ومفاتيح SSH ونظام DNS العكسي للحفاظ على خادمك آمنًا وسهل الوصول إليه وإدارته بشكل آمن.
تعامل مع النسخ الاحتياطية واللقطات
أنشئ نسخا احتياطية ولقطات سريعة للحفاظ على سلامة بياناتك واستعادة VPS الخاص بك بسرعة مباشرة من الدردشة.