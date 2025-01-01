احصل على شهادة SSL مجاناً وأمّن موقعك الآن
احمِ موقعك الإلكتروني وزوارك من خلال تقديم اتصالات آمنة ومشفرة. ابنِ ثقة علامتك التجارية وحسّن تصنيفاتك على محركات البحث من خلال شهادات SSL المجانية لدينا والمتوفرة لجميع خطط الاستضافة.
شهادة SSL مجانية مع كل خططنا
ما الذي ستحصل عليه:
جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
ما الذي ستحصل عليه:
جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
الفرق بين شهادات SSL المجانية والمدفوعة
لماذا تحتاج إلى شهادة SSL؟
أمّن موقعك
متوافقة مع معايير PCI DSS
بناء الثقة
ارتقِ بترتيبك على غوغل
كيف تعمل شهادات SSL
إنشاء اتصال
ستحصل المواقع الإلكترونية على مفتاح عام وخاص بعد الحصول على شهادة SSL أو شرائها. عندما يصل المستخدمون إلى الموقع الإلكتروني، سيطلب متصفحهم شهادة SSL والمفتاح العام للتحقق مما إذا كان جديرًا بالثقة.
تشفير البيانات
إذا نجح الأمر، فسيُنشئ المتصفح مفتاحين متماثلين ويرسل أحدهما إلى خادم الويب باستخدام المفتاح العام. بمجرد أن يتلقى الخادم المفتاح، سيستخدم مفتاحه الخاص لفك تشفيره. الآن سيصبح من الممكن للمتصفح والخادم تكوين اتصال آمن لنقل المعلومات.
المؤشرات المرئية
سيحتوي الموقع الإلكتروني المتوفر على تثبيت ناجح لشهادة SSL على مؤشرات متعددة على شريط العنوان، أيقونة قفل وبادئة HTTPS على عنوان الموقع الإلكتروني. يمكن لمالكي المواقع أيضًا عرض ختم الموقع لتعزيز الثقة وذلك حسب نوع الشهادة.