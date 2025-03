Hangi tasuta SSL-sertifikaat ja kaitse oma lehte

Loo usaldust

SSL-kaitse lubamisel lisatakse sinu lehe URLi ette eesliide HTTPS ja aadressiribal kuvatakse ka tabaluku ikoon. Need elemendid näitavad külastajatele, et sinu leht kasutab SSLi ja on turvaline, seega nad teavad, et nende mandaadid ja tehinguteave on kindlates kätes.