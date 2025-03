Domeenilaiend, mida nimetatakse ka tippdomeeniks (TLD), on domeeninime lõpuosa, mis asub pärast viimast punkti. .com on kõige populaarsem tippdomeen, mida kasutatakse laialdaselt veebiaadressides.

Domeeni lõpuosa aitab inimestel mõista lehe eesmärki või geograafilist asukohta. Näiteks leht, mille lõpus on .us, näitab, et see on suunatud sihtrühmale USAs. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), mis on üladomeene haldav organisatsioon, jagab kõik domeenilaiendid viide kategooriasse: geneerilised domeenid (gTLD), sponsoreeritud (sTLD), riigikoodid (ccTLD), taristu ja testimine (tTLD).

Kui kombineerid õige veebilehe nime täiusliku domeenilaiendiga, suurendad oma ettevõtte usaldusväärsust, parandad SEOd, meelitad ligi rohkem külastajaid ja tõstad oma tootemargi tuntust.