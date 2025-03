Miks valida .info domeen?

.info domeeninime laienduse ostmine ei pea olema keeruline otsus. See on üks esimesi domeene, mis võeti kasutusele .com domeenilaiendi alternatiivina. .info on populaarne tippdomeen ja kannab usaldusväärsust.

.info tähendab informatsiooni, mis käib näiteks sinu teenuste, portfoolio, ettevõtte või sündmuse kohta. Inimesed teavad, mida .info lehekülge külastades oodata. See on lühike ja meeldejääv domeen, mis võimendab Internetis sinu tootemarki.