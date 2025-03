Jah. Lühidalt öeldes on .club suurepärane domeeninime laiendus.

Kõikidel üldistel tippdomeenidel on teatud turuväärtus, mõnedel rohkem kui teistel. .club ei pruugi olla kõige populaarsem domeenilaiend (see tiitel on endiselt .com käes), kuid see mõjub usaldusväärselt ja tuleb Google'i otsingutulemuste seas hästi esile.

Lisaks on .club lühike, kergesti meelde jääv ja annab lehe eesmärgist kohe selgelt aimu.