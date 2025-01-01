Так, .club – чудовий вибір для адреси сайту.

Усі gTLD мають певну маркетингову цінність. Деякі з них цінуються більше, ніж інші. Хоч .club, можливо, і не найпопулярніший вибір серед gTLD (.com стабільно займає першу позицію), це не впливає на довіру до нього або можливість хорошого рейтингу в Google.

Щобільше, домен .club короткий, легко запам'ятовується та розповідає, про що ваш сайт.