Jah, .eu domeen on suurepärane valik ELi tootemarkidele. See on üks kõige populaarsem ja mainekam riigi koodiga tippdomeen, mida on registreeritud enam kui 3 miljonit.

Kuna see on oma populaarsust tõestanud, on .eu domeeninimi suurepärane valik, millega reklaamida oma ettevõtet 446 miljonile Euroopa Liidu elanikule.