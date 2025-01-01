Avrupa'daki Varlığınızı Oluşturmak için .eu Domain Kaydı
₺ 276,99%46 İNDİRİM₺ 148,99 /yıl
.eu domain ile çevrimiçi şirketler dünyanın en büyük pazarlarından birine ulaşmaya hazır.
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.eu Domain İle AB Vatandaşlarını Çekin
Avrupa hedef pazarınız mı? .eu uzantılı domain almak işletmenizi 400 milyondan fazla Avrupa Birliği (AB) sakinine ve dünyanın en büyük pazarlarından birine tanıtmanızı sağlar.
AB merkezli siteler için ayrılmış olan .eu domain, aynı anda iki hedefe ulaşmanızı sağlar. Avrupalı kimliğinizi güçlendirir ve kitlenizi ülke sınırlarınızın ötesine genişletir.
.eu Uzantılı Domain Almak İyi Bir Fikir Mi?
Kayıtlı 3,6 milyondan fazla .eu domain olması bu alan adının AB pazarında güvenilir ve iyi bilinen bir alan adı olduğunu gösterir. AB üyesi ülkelerin site ve şirketlerine özel olduklarından, işletmenizin bu bölgede yerleşik ve AB'nin ticaret politikalarına uygun bir tüzel kişilik olduğunu dünyaya gösterir.
Avrupa genelinde birden fazla ülkeye ulaşmayı planlıyorsanız, .eu domain sizin için doğru seçim. 24 resmi Avrupa Birliği dilini destekler ve bunlara Latince olmayanlar da dahildir.
.eu Domain SSS
.eu domain hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir.