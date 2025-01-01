.eu Uzantılı Domain Almak İyi Bir Fikir Mi?

Kayıtlı 3,6 milyondan fazla .eu domain olması bu alan adının AB pazarında güvenilir ve iyi bilinen bir alan adı olduğunu gösterir. AB üyesi ülkelerin site ve şirketlerine özel olduklarından, işletmenizin bu bölgede yerleşik ve AB'nin ticaret politikalarına uygun bir tüzel kişilik olduğunu dünyaya gösterir.

Avrupa genelinde birden fazla ülkeye ulaşmayı planlıyorsanız, .eu domain sizin için doğru seçim. 24 resmi Avrupa Birliği dilini destekler ve bunlara Latince olmayanlar da dahildir.