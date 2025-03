Veebimajutus on teenus, mis talletab veebisaite ja muudab need Internetis kättesaadavaks. Domeeninimi on aga sisuliselt veebisaidi aadress, näiteks hostinger.com. Mõlemad on täielikult toimiva veebisaidi loomisel üliolulised elemendid.

Ilma veebimajutusteenusteta pead oma arvuti muutma veebisaidi serveriks, mis nõuab põhjalikke tehnilisi teadmisi ja suuri hoolduskulusid. Ilma domeenideta peavad inimesed sinu veebisaidi külastamiseks kasutama IP-aadressi, mida on raskem meeles pidada ja see on lihtsalt ebapraktiline.