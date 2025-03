Warum eine .eu-Domain registrieren?

Es sind über 3,6 Millionen .eu-Domainnamen registriert, was sie zu einer glaubwürdigen und bekannten Domain auf dem EU-Markt macht. Da sie ausschließlich für in der EU ansässige Websites sind, zeigt es, dass Ihr Unternehmen eine juristische Person mit Sitz in dieser Region ist und deren Handelsrichtlinien einhält.

Planen Sie, mehrere Länder in ganz Europa zu erreichen? Dann sind eine .eu-Domain und E-Mail-Adresse perfekt für Sie. Sie unterstützt alle 24 offiziellen Sprachen der Europäischen Union, einschließlich der nicht-lateinischen.