Präsentieren Sie Ihre indonesische Identität mit einer .id-Domain
14,99 €13 % SPAREN12,99 € /im 1. Jahr
Finden Sie die perfekte .id-Domain für Ihr indonesisches Unternehmen.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was bedeutet eine .id-Domain?
Als länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Indonesien ist .id Ihre Eintrittskarte in die größte Volkswirtschaft Südostasiens. Mit über 200 Millionen registrierten Internetnutzern bietet der Inselstaat für nahezu jedes Unternehmen ein breites Angebot.
Lassen Sie sich auf diesem riesigen Markt nicht von der Konkurrenz überholen – registrieren Sie noch heute Ihre markenspezifische .id-Domain und sorgen Sie in der indonesischen Community für Aufsehen.
Warum eine .id-Domain registrieren?
- Bauen Sie eine vertrauenswürdige Präsenz in Indonesien auf, der größten Volkswirtschaft Südostasiens.
- Die Registrierung steht jedem offen und ist somit für globale und lokale Unternehmen gleichermaßen zugänglich.
- Verbinden Sie sich mit über 200 Millionen Internetnutzern und erschließen Sie sich einen schnell wachsenden Markt.
- Verbessern Sie Ihre Sichtbarkeit in indonesischen Suchergebnissen mit einer länderspezifischen Domain.
.id Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema .id-Domain