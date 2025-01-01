Was bedeutet eine .id-Domain?

Als länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Indonesien ist .id Ihre Eintrittskarte in die größte Volkswirtschaft Südostasiens. Mit über 200 Millionen registrierten Internetnutzern bietet der Inselstaat für nahezu jedes Unternehmen ein breites Angebot.

Lassen Sie sich auf diesem riesigen Markt nicht von der Konkurrenz überholen – registrieren Sie noch heute Ihre markenspezifische .id-Domain und sorgen Sie in der indonesischen Community für Aufsehen.