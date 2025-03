Die meisten Unternehmen haben gerne ihren eigenen Namen in der URL. Das ist eine gängige Praxis, die die Adresse professioneller klingen lässt und leichter zu merken ist.

Es kann jedoch vorkommen, dass Ihre bevorzugten Domainnamen bereits vergeben sind. Das mag zwar tragisch erscheinen, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, eine einprägsame Domain mit Ihrem Firmennamen zu registrieren.

Erstens sollten Sie sich eine alternative Möglichkeit einfallen lassen, Ihr Branding zu integrieren. Experimentieren Sie mit Abkürzungen und Akronymen. Wenn Sie nichts finden, was Ihnen gefällt, sehen Sie sich verschiedene TLDs an – .com- und .shop-Domains können für Online-Shops genauso gut funktionieren.