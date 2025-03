Endelsen .store er et topdomæne, der afslører formålet med din hjemmeside med det samme. Det er et godt valg for både store og små virksomheder, der ønsker at komme ind i nethandelsverdenen, uanset om de har en eksisterende hjemmeside eller ej.

Så uanset om du ønsker at udvide din nuværende hjemmeside ved at tilføje en webshop-side eller oprette en ny hjemmeside til din nye onlineforretning, er et .store-domæne en god måde at vise potentielle kunder, at du gerne vil sælge produkter eller tjenester til dem.