Bien sûr, surtout pour les sites web qui ont l'intention de vendre des produits ou des services en ligne.

Le nom de domaine .store est reconnu par la plupart des utilisateurs d'Internet et apprécié pour sa simplicité et sa mémorisation. C'est un choix naturel pour une boutique en ligne qui aide votre marché cible à se souvenir plus facilement de l'adresse de votre site Web, ce qui augmente votre trafic et vos ventes.

Un autre point à considérer est que si vous enregistrez votre nom de domaine .store avec Hostinger, vous obtiendrez également une protection de la vie privée et l'accès à notre équipe de soutien 24/7 si le besoin s'en fait sentir.

Les noms de domaine .store sont des marques déposées de Hostinger et sont des marques déposées d'Hostinger.