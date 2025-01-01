Le nom de domaine de premier niveau (ccTLD) pour l'Autriche est .at. Il est administré par nic.at pour garantir qu'il est enregistré de manière unique dans le monde entier.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un nom de domaine .at est idéal pour les entreprises autrichiennes. Le client autrichien moyen est familier avec les domaines .at et est susceptible de préférer les entreprises ayant cette extension dans leurs noms de site web.

Un autre avantage majeur est qu'un domaine autrichien à tendance à mieux se classer dans les résultats de recherche locaux, ce qui rend votre stratégie marketing plus efficace si vous ciblez un public autrichien.

D'autre part, les marques se terminant par "at" peuvent utiliser cette extension pour créer des adresses de site web mémorables et uniques.