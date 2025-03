A pesar de ser un dominio de nivel superior con código de país, cualquiera puede registrar dominios .at. No necesitas el consentimiento del gobierno austriaco ni una dirección en el país para tener una URL .at.

Aunque cualquier empresa o individuo en todo el mundo puede registrar un dominio de nivel superior .at, atraerá especialmente a los usuarios de Austria, o a aquellos que buscan un sitio web austriaco, como turistas con planes de visitar el país.

Esta extensión también es una excelente oportunidad para crear hacks de dominios. Con los hacks de dominio, tus nombres de dominio pueden ser cortos y más fáciles de recordar.