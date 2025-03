¿Por qué escoger la extensión .me?

Gran parte de los nombres de webs .com cortos y fáciles de recordar no están disponibles, así que muchos eligen los dominios .me como alternativa.

El dominio .me funciona igual que dominios como .com y .net. Y no te tienes que preocupar por el SEO, ya que Google lo percibe como un gTLD.