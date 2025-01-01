Nombres de dominio personales
Proteja su dominio personal hoy
¿Qué es un dominio personal?
¿Por qué debería obtener un dominio personal?
Obtenga un correo electrónico profesional
Deja de usar ese correo electrónico genérico. Configurar un correo electrónico con dominio personal como contacto@tunombre.com es un pequeño paso, pero aumenta tu autoridad al instante.
Protege tu identidad
Si espera, su dominio personal podría ser confiscado para siempre. Asegurarlo ahora le protege de la suplantación de identidad y garantiza que usted controle su reputación en línea.
Controla tu imagen
Este enlace es de tu propiedad exclusiva, no de una plataforma ni de una empresa. Tú decides cómo se comparte y a qué contenido dirigir a los usuarios.
Sé el primer resultado
Un dominio fácil de recordar permite que las personas compartan y escriban fácilmente. Esto es fundamental para mejorar el SEO, ayudando a que tu sitio web profesional tenga un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda.
Aumente el valor de su marca
Empezar con un dominio profesional se vuelve valioso al instante. Esto te hace destacar como un nombre reconocible, no solo como un enlace más.
Consolida tus canales
Usa tu dominio personal como acceso a todo tu contenido. Puedes usarlo como enlace en la biografía para organizar tus perfiles sociales, portafolio y currículum.
Encuentra una extensión que muestre tu identidad
No te preocupes si el dominio .com no está disponible. Otras extensiones potentes pueden definir claramente tu marca personal.
.com
.a mí
.co
.diseño
.blog
Convierte tu pasión en ganancias
Construye tu marca
Controla por completo la apariencia de tu sitio web. Personaliza cada detalle con nuestro intuitivo editor de arrastrar y soltar y publica tu sitio en un dominio que refleje tu marca.
Crezca con un marketing más inteligente
Descubra todo el potencial de su enlace en la biografía con integraciones de SEO, análisis, captura de correo electrónico y marketing integradas.
Vender cualquier cosa
Comparte productos físicos, descargas digitales, llamadas de coaching, afiliados, productos impresos bajo demanda... Tu enlace en la biografía está diseñado para convertir.