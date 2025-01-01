nomes de domínio pessoais
Garanta seu domínio pessoal hoje mesmo
O que é um domínio pessoal?
Por que eu deveria ter um domínio pessoal?
Receba um e-mail profissional
Pare de usar aquele e-mail genérico antigo. Configurar um e-mail com domínio próprio, como contato@seunome.com, é um pequeno passo, mas aumenta instantaneamente sua autoridade.
Proteja sua identidade
Se você esperar, seu domínio pessoal poderá ser registrado para sempre. Garantir sua segurança agora protege você contra falsificação de identidade e assegura que sua reputação online esteja sob seu controle.
Controle sua imagem
Este link é de sua propriedade exclusiva, não pertencendo a nenhuma plataforma ou empregador. Você decide como ele será compartilhado e para qual conteúdo direcionará as pessoas.
Seja o primeiro resultado
Um domínio memorável é fácil de compartilhar e digitar. Este é um fator crucial para impulsionar o SEO, ajudando seu site profissional a alcançar posições mais altas nos mecanismos de busca.
Aumente o valor da sua marca
Começar com um domínio profissional já transmite uma sensação de valor. Isso faz com que você se destaque como um nome reconhecido, e não apenas mais um link.
Consolide seus canais
Use seu domínio pessoal como porta de entrada para todo o seu conteúdo. Você pode usá-lo como link na sua bio para organizar seus perfis em redes sociais, portfólio e currículo.
Encontre uma extensão que mostre sua identidade.
Não se preocupe se o .com não estiver disponível. Outras extensões poderosas podem definir claramente sua marca pessoal.
.com
.meu
.co
.projeto
.blog
Transforme sua paixão em lucro.
Construa sua marca
Assuma o controle total da aparência do seu site. Personalize cada detalhe com nosso editor intuitivo de arrastar e soltar e lance seu site em um domínio que reflita sua marca.
Cresça com marketing mais inteligente.
Libere todo o potencial do seu link na bio com SEO integrado, análises, captura de e-mails e integrações de marketing.
Venda qualquer coisa
Compartilhe produtos físicos, downloads digitais, sessões de coaching, afiliados, produtos personalizados com impressão sob demanda… Seu link na bio foi criado para gerar conversões.