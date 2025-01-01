Garanta seu domínio pessoal hoje mesmo

Domínios pessoais funcionam registrando o nome escolhido por meio de um registrador de domínios como a Hostinger e pagando uma taxa anual. Você pode então usar seu domínio como endereço do seu site pessoal, link na bio, e-mail personalizado ou como redirecionamento para outro perfil online. Após o registro, conecte seu domínio a um serviço de hospedagem, construtor de sites ou provedor de e-mail. Isso lhe dá controle total sobre o conteúdo e a identidade visual do site.

A melhor extensão de domínio (TLD) para um domínio pessoal geralmente é .com, pois é a mais reconhecida e confiável. Se a extensão .com não estiver disponível, .me é uma boa alternativa para marca pessoal, juntamente com .net ou o código do seu país. Evite extensões como .biz ou .info para marca pessoal, pois são menos confiáveis e podem afetar as taxas de cliques.

A Hostinger facilita a coleta de e-mails, a venda de produtos e o rastreamento de visitantes da página com ferramentas integradas. Além disso, se precisar de mais opções, você pode facilmente expandir sua página com link na bio para um site completo à medida que suas necessidades crescerem.

Você pode criar facilmente uma página simples com link na bio para o seu domínio pessoal usando o Construtor de Sites da Hostinger. Veja como:

Um perfil em uma rede social é apenas um espaço alugado, limitado pelas regras da plataforma e que pode ser alterado ou excluído. Seu domínio pessoal, no entanto, é permanente e inteiramente seu. Você pode publicar seu conteúdo e mudar de plataforma (Twitter, LinkedIn, TikTok) sem nunca alterar seu endereço principal. É sua casa online permanente e central.

Sim, e essa é a principal vantagem! Seu domínio pessoal lhe dá controle total. Você pode configurar contas de e-mail personalizadas (como olá@seunome.com) e, simultaneamente, usar o domínio para redirecionar o link principal (seunome.com) para seu portfólio ou site. Isso proporciona máxima flexibilidade e profissionalismo.

Devo usar meu nome completo, a inicial do meio ou um apelido no meu domínio pessoal?