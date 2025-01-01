Garanta seu domínio pessoal hoje mesmo

nomes de domínio pessoais

O que é um domínio pessoal?

Um domínio pessoal é o seu endereço exclusivo na internet. É o único link que você possui, substituindo os antigos endereços genéricos da web por um nome personalizado. Você pode usá-lo para seu site pessoal, portfólio, blog ou endereço de e-mail profissional.
Por que eu deveria ter um domínio pessoal?

Receba um e-mail profissional

Pare de usar aquele e-mail genérico antigo. Configurar um e-mail com domínio próprio, como contato@seunome.com, é um pequeno passo, mas aumenta instantaneamente sua autoridade.

Proteja sua identidade

Se você esperar, seu domínio pessoal poderá ser registrado para sempre. Garantir sua segurança agora protege você contra falsificação de identidade e assegura que sua reputação online esteja sob seu controle.

Controle sua imagem

Este link é de sua propriedade exclusiva, não pertencendo a nenhuma plataforma ou empregador. Você decide como ele será compartilhado e para qual conteúdo direcionará as pessoas.

Seja o primeiro resultado

Um domínio memorável é fácil de compartilhar e digitar. Este é um fator crucial para impulsionar o SEO, ajudando seu site profissional a alcançar posições mais altas nos mecanismos de busca.

Aumente o valor da sua marca

Começar com um domínio profissional já transmite uma sensação de valor. Isso faz com que você se destaque como um nome reconhecido, e não apenas mais um link.

Consolide seus canais

Use seu domínio pessoal como porta de entrada para todo o seu conteúdo. Você pode usá-lo como link na sua bio para organizar seus perfis em redes sociais, portfólio e currículo.

extensões de domínio pessoal

Encontre uma extensão que mostre sua identidade.

Não se preocupe se o .com não estiver disponível. Outras extensões poderosas podem definir claramente sua marca pessoal.

.com

Para gerar confiança e credibilidade universais. Se você conseguir incluir seu nome aqui, isso agrega autoridade imediata a qualquer projeto.

.meu

.co

.projeto

.blog

Transforme sua paixão em lucro.

Conecte seu público a toda a sua presença online por meio de um link simples em seus perfis de redes sociais. Adicione redes sociais, venda sem esforço e expanda sua marca.
Construa sua marca

Assuma o controle total da aparência do seu site. Personalize cada detalhe com nosso editor intuitivo de arrastar e soltar e lance seu site em um domínio que reflita sua marca.

Cresça com marketing mais inteligente.

Libere todo o potencial do seu link na bio com SEO integrado, análises, captura de e-mails e integrações de marketing.

Venda qualquer coisa

Compartilhe produtos físicos, downloads digitais, sessões de coaching, afiliados, produtos personalizados com impressão sob demanda… Seu link na bio foi criado para gerar conversões.

Redirecionamento de domínio gratuito com cada domínio.

Imagine seu domínio pessoal como uma porta mágica que leva as pessoas exatamente para onde você quer. O redirecionamento de domínio redireciona automaticamente os visitantes do seu domínio personalizado para outro URL. Direcione seu domínio diretamente para o link na sua bio ou para qualquer destino.
