Você pode escolher entre PayPal ou transferência bancária como métodos de pagamento no painel de indicações.

O PayPal transfere dinheiro diariamente para usuários que acumularam US$ 50. No entanto, devido às regras de automação, você pode receber seu dinheiro no dia seguinte.

Para receber uma transferência bancária, você precisará acumular US$ 200. Após isso, você precisará esperar até a última quinta-feira do mês, que é quando todos os pagamentos por transferência bancária são realizados. Se você estiver elegível para receber uma recompensa após esse dia, ela será processada no próximo mês.

Dependendo das políticas do seu banco, a transferência bancária pode ter taxas extras e diferenças na taxa de câmbio. Portanto, se for esse o caso, o participante poderá receber um valor menor do que foi repassado. Para evitar essas taxas, recomendamos usar o PayPal como método de pagamento.