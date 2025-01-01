O dropshipping permite vender produtos online sem precisar de estoque. Quando alguém faz um pedido na sua loja, ele é enviado automaticamente para um fornecedor terceirizado, que entrega o produto diretamente ao cliente.

A impressão sob demanda é uma forma de dropshipping, pois não exige que o vendedor tenha estoque — o fornecedor cuida do envio e da logística.

Ela é perfeita para quem deseja vender produtos personalizados e criar uma marca única. Sem preocupação com estoque ou custos iniciais, é ideal para influenciadores, artistas e empresas que querem vender produtos personalizados ou online.