オンデマンド印刷ウェブサイト
ストアを作成して、カスタム製品の販売を始めましょう
在庫管理や配送の手間を省き、単一のダッシュボードからマーチャンダイズビジネスを企画、販売、運営できます。
30日間の返金保証付き
Hostingerでカスタム製品ストアを立ち上げる理由
数分で起動
Hostinger AI Builder と Printful の統合により、わずか数分で完全にブランド化されたマーチャンダイズ ストアを作成できます。
初期費用ゼロ
売上が上がった時のみお支払いいただき、利益の100%をお支払いいただきます。取引手数料はかかりません。
Tシャツからポスターまで何でも販売
信頼できる品質管理が組み込まれた数百種類のプレミアム製品からお選びください。
ハンズフリーフルフィルメント
Printfulは、すべてのご注文を印刷、梱包、そして世界中への発送まで行います。箱に触ったり、高価な在庫を抱えたりする必要はありません。
3つの簡単なステップでプリントオンデマンドストアを作成しましょう
サイトを構築してPrintfulに接続する
AI Builder を使用して Web サイトを構築するか、デザイナーが作成した e コマース テンプレートを選択します。コーディングは必要ありません。
2. 製品を作成する
アートワークをアップロードして、Tシャツ、マグカップ、スマホケースなど、400種類以上のプレミアム商品からお選びください。ディテールをカスタマイズし、価格を設定して販売を開始しましょう。まずは試してみませんか？サンプルをご注文ください。
3. 販売を開始する
Printfulは、あなたのストア名義で、売上が発生するたびに印刷と配送を代行します。在庫管理も、配送の手間も、追加料金も一切かかりません。
あなたにぴったりのウェブサイトビルダープランを見つけましょう
30 日間返金保証付きで、リスクなしでアイデアをオンラインで実現できます。
eコマース
最大600点の商品を陳列可能
予約機能＆サービスの販売
100種類以上の支払い方法
0％の販売手数料
オンデマンド印刷
在庫管理
商品レビュー
配送ルール設定
商品提案
Business Website Builder
¥ 1,79974％オフ！
¥ 469 /月
（48ヶ月契約の場合）
+ ヶ月無料
支払い条件について
これらすべてをお楽しみください。追加料金はかかりません。
無料ドメイン（¥ 1,549の値）
24時間365日のカスタマーサポート
無料メールサービス（メールアドレス最大50件）
30日間返金保証
オンラインでの成功はここから始まります
AIを活用してオンライン販売を加速
AIツールが面倒な作業を数分で完了し、ブランドを構築できます。コンバージョン率の高いオンラインストアを瞬時に構築し、スマートなSEO提案で最適化し、ビジネスを反映したユニークなロゴを作成します。すべて手間なく行えます。
組み込みのマーケティングとSEOで注目を集める
Google広告やMeta Pixelなどのマーケティング連携機能を活用して、ストアを適切な顧客に確実にリーチしましょう。内蔵SEOツールが、重要な場所での露出をサポートします。
オンデマンド印刷に関するよくある質問
オンデマンド印刷に関してよくある質問への回答をご覧ください。