オンデマンド印刷（POD）とは、注文を受けてから商品を生産することを意味します。PrintfulとHostingerのウェブサイトビルダー間で商品を同期することで、このプロセスがシームレスになります。

顧客が商品を注文すると、Printfulが印刷・発送するため、在庫、取引手数料、物流にかかるコストを削減できます。HostingerとPrintful間のこのプロセスは完全に自動化されているため、お客様は手間をかける必要がありません。