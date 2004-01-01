¥ 989/月 から - 追加料金なし
Node.jsフロントエンドWebアプリをデプロイする
React、Next.js、ViteなどのWebアプリを数分でリリース。コーディングはお任せください。運用は当社にお任せください。迅速なデプロイ、予期せぬ請求なし、DevOpsゼロ。
必要なものはすべて揃っています。無駄なものは一切ありません。
手頃な価格
市場最高の価値。月額料金は一律。驚きの料金はありません。
完全管理
あなたがコードを書けば、私たちがオンラインに保ちます。サーバーとセキュリティは私たちが管理します。
パフォーマンス内蔵
Hostinger CDN、WAF、DDoS 保護が含まれています。
コードファースト
IDE（VS Code、Cursor、Claude、または任意の AI アシスタント）から直接デプロイします。
強力なエコシステムを内蔵
1 年間の無料ドメインとビジネス メールに加え、無料の管理 SSL もご利用いただけます。
あなたのスタックと連携
React、Next.js、Vite、Vue.jsなどに対応。ロックインなし。思いのままに構築できます。
コードをプッシュしてください。あとは私たちにお任せください
1. プロジェクトを接続する
GitHub に接続し、ZIP をアップロードするか、AI コード アシスタントからデプロイします。
フレームワークが自動的に検出され、ビルド コマンドが処理され、出荷の準備が整います。
2. すぐに展開
Node.jsウェブアプリを数秒で起動
サーバー、セキュリティ、スケーリングなど、すべてお任せください。（バックエンドサポートは近日提供開始）
3. 管理と拡張
自信を持って制御と拡張を維持
パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピングし、自動的に再デプロイします。
IDEから直接デプロイ。ダッシュボードは不要
Agentic Deployment は、IDE を Hostinger の管理対象インフラストラクチャに接続し、エディターから直接、またはバージョン管理とチームコラボレーションのための GitHub 経由で、高速なコードファースト アプリのデプロイを可能にします。
コーディングフローを中断することなく、Node.js ウェブ アプリ、PHP、または WordPress プロジェクトを起動できます。
月額料金一律、隠れた料金なし
Cloud Startup
ビジネスサイトやECサイトに最適なプラン
リソース
+ ヶ月無料
48ヶ月間の契約の場合（更新時は¥3479/月）
表示されている価格は、適用される税金を除いた月額料金となります。注文時にお支払いいただくプランの合計料金は、月額料金にプランの月数をかけた金額に、適用される税金が加算されたものとなります。