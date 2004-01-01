¥ 989/月 から - 追加料金なし

Node.jsフロントエンドWebアプリをデプロイする

React、Next.js、ViteなどのWebアプリを数分でリリース。コーディングはお任せください。運用は当社にお任せください。迅速なデプロイ、予期せぬ請求なし、DevOpsゼロ。

1年間無料ドメイン 1年間無料のビジネスメール 無料のマネージドSSL
30日間の返金保証付き
世界中の100万人の開発者を支援

必要なものはすべて揃っています。無駄なものは一切ありません。

手頃な価格

市場最高の価値。月額料金は一律。驚きの料金はありません。

完全管理

あなたがコードを書けば、私たちがオンラインに保ちます。サーバーとセキュリティは私たちが管理します。

パフォーマンス内蔵

Hostinger CDN、WAF、DDoS 保護が含まれています。

コードファースト

IDE（VS Code、Cursor、Claude、または任意の AI アシスタント）から直接デプロイします。

強力なエコシステムを内蔵

1 年間の無料ドメインとビジネス メールに加え、無料の管理 SSL もご利用いただけます。

あなたのスタックと連携

React、Next.js、Vite、Vue.jsなどに対応。ロックインなし。思いのままに構築できます。

コードをプッシュしてください。あとは私たちにお任せください

1. プロジェクトを接続する

GitHub に接続し、ZIP をアップロードするか、AI コード アシスタントからデプロイします。

フレームワークが自動的に検出され、ビルド コマンドが処理され、出荷の準備が整います。

2. すぐに展開

Node.jsウェブアプリを数秒で起動

サーバー、セキュリティ、スケーリングなど、すべてお任せください。（バックエンドサポートは近日提供開始）

3. 管理と拡張

自信を持って制御と拡張を維持

パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピングし、自動的に再デプロイします。

新しい

IDEから直接デプロイ。ダッシュボードは不要

Agentic Deployment は、IDE を Hostinger の管理対象インフラストラクチャに接続し、エディターから直接、またはバージョン管理とチームコラボレーションのための GitHub 経由で、高速なコードファースト アプリのデプロイを可能にします。

コーディングフローを中断することなく、Node.js ウェブ アプリ、PHP、または WordPress プロジェクトを起動できます。

お客様におすすめのサーバーロケーションはこちら

確認中...

ローカル展開。グローバル展開

読み込み速度を向上させるには、視聴者に近いサーバーロケーションまたはCDNを選択してください。北米、ヨーロッパ、アジア、南米、南アフリカ、オーストラリアなど、世界中にデータセンターとCDNがあります。

ローカル展開。グローバル展開

月額料金一律、隠れた料金なし

安心して始めましょう。30日間返金保証付きなので、リスクはありません。

Cloud Startup

ビジネスサイトやECサイトに最適なプラン

Startup
Professional
Enterprise

リソース

5 Node.js frontend web apps
NEW
2コアのCPU
3GBのRAM
100GBのNVMeストレージ
2 000 000のinode（ファイル＆ディレクトリ）
100のPHPワーカープロセス
100件のWebサイト
¥ 3,73974％オフ！
¥  989 /月

+ ヶ月無料

48ヶ月間の契約の場合（更新時は¥3479/月）

ドメインが1年間無料
無制限のSSL
無料
Horizonsの7日間無料体験
無料
サイト毎にメールボックス10個（1年間無料）
無料
WordPress、WooCommerce、Node.jsフロントエンドアプリ向けのマネージドホスティング
CDN付き
専用のIPアドレス
年中無休の優先的なカスタマーサポート
NEW
30日間の返金保証
AI SEO対応
すべての機能を表示

表示されている価格は、適用される税金を除いた月額料金となります。注文時にお支払いいただくプランの合計料金は、月額料金にプランの月数をかけた金額に、適用される税金が加算されたものとなります。

よくある質問

