Node.jsフロントエンドWebアプリをデプロイする

Agentic Deployment は、IDE を Hostinger の管理対象インフラストラクチャに接続し、エディターから直接、またはバージョン管理とチームコラボレーションのための GitHub 経由で、高速なコードファースト アプリのデプロイを可能にします。

コーディングフローを中断することなく、Node.js ウェブ アプリ、PHP、または WordPress プロジェクトを起動できます。