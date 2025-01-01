Agentic Deployment îți conectează IDE-ul la infrastructura gestionată de Hostinger, ceea ce permite implementări rapide de aplicații, axate pe cod - direct din editorul tău sau prin GitHub, pentru controlul versiunilor și colaborarea în echipă.

Oferim servicii găzduire aplicații web cu care lansezi aplicații web Node.js, proiecte PHP sau WordPress fără a părăsi fluxul de codare.