Implementează-ți aplicația web Node.js
Livrează React, Next.js, Vite și alte aplicații web în câteva minute. Tu programezi, noi rulăm. Implementări rapide, fără costuri surpriză, zero DevOps.
Susținem peste 1 milion de dezvoltatori din întreaga lume
Tot ce este esențial. Fără nimic inutil.
Accesibil
Cel mai bun raport calitate-preț de pe piață. Un singur preț lunar - fără surprize.
Complet administrat
Tu programezi, noi păstrăm totul online. Servere și securitate — ne ocupăm noi.
Performanță încorporată
Protecție Hostinger CDN, WAF și DDoS inclusă.
Direct din cod
Implementezi direct din IDE - VS Code, Cursor, Claude sau orice alt asistent AI.
Ecosistem integrat puternic
Domeniu și email de afaceri gratuite timp de 1 an, plus SSL-uri gestionate gratuite.
Funcționează cu stack-ul tău
Funcționează cu React, Next.js, Vite, Vue.js și altele. Fără restricții. Creezi în stilul tău.
Trimite codul. De restul ne ocupăm noi
1. Conectează-ți proiectul
Conectează-te la GitHub, încarcă un ZIP sau implementează din asistentul AI
Framework-ul tău este detectat automat, comenzile de compilare sunt gestionate și ești gata de livrare.
2. Implementează instantaneu
Lansează aplicația web Node.js în câteva secunde
Servere, securitate și scalare - avem grijă de toate.
3. Gestionează și scalează
Păstrează controlul și scalează cu încredere
Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.
Implementează direct din IDE. Fără tablou de bord
Agentic Deployment îți conectează IDE-ul la infrastructura gestionată de Hostinger, ceea ce permite implementări rapide de aplicații, axate pe cod - direct din editorul tău sau prin GitHub, pentru controlul versiunilor și colaborarea în echipă.
Oferim servicii găzduire aplicații web cu care lansezi aplicații web Node.js, proiecte PHP sau WordPress fără a părăsi fluxul de codare.
Preț lunar, fără taxe ascunse
Cloud Startup
Optimizat pentru site-uri de afaceri și ecommerce
Resurse
+ luni gratuite
Pentru o perioadă de 48 luni. € 23.99/lună la reînnoire
Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.