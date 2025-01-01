De la 7,49 €/lună - fără extra taxe

Implementează-ți aplicația web Node.js

Livrează React, Next.js, Vite și alte aplicații web în câteva minute. Tu programezi, noi rulăm. Implementări rapide, fără costuri surpriză, zero DevOps.

Domeniu gratuit pentru 1 an Email business gratuit pentru 1 an SSL-uri administrate gratuite
30 zile garanție necondiționată
Susținem peste 1 milion de dezvoltatori din întreaga lume

Tot ce este esențial. Fără nimic inutil.

Accesibil

Cel mai bun raport calitate-preț de pe piață. Un singur preț lunar - fără surprize.

Complet administrat

Tu programezi, noi păstrăm totul online. Servere și securitate — ne ocupăm noi.

Performanță încorporată

Protecție Hostinger CDN, WAF și DDoS inclusă.

Direct din cod

Implementezi direct din IDE - VS Code, Cursor, Claude sau orice alt asistent AI.

Ecosistem integrat puternic

Domeniu și email de afaceri gratuite timp de 1 an, plus SSL-uri gestionate gratuite.

Funcționează cu stack-ul tău

Funcționează cu React, Next.js, Vite, Vue.js și altele. Fără restricții. Creezi în stilul tău.

Trimite codul. De restul ne ocupăm noi

1. Conectează-ți proiectul

Conectează-te la GitHub, încarcă un ZIP sau implementează din asistentul AI

Framework-ul tău este detectat automat, comenzile de compilare sunt gestionate și ești gata de livrare.

2. Implementează instantaneu

Lansează aplicația web Node.js în câteva secunde

Servere, securitate și scalare - avem grijă de toate.

3. Gestionează și scalează

Păstrează controlul și scalează cu încredere

Monitorizezi performanța, mapezi domeniile și redistribui automat.

Nou

Implementează direct din IDE. Fără tablou de bord

Agentic Deployment îți conectează IDE-ul la infrastructura gestionată de Hostinger, ceea ce permite implementări rapide de aplicații, axate pe cod - direct din editorul tău sau prin GitHub, pentru controlul versiunilor și colaborarea în echipă.

Oferim servicii găzduire aplicații web cu care lansezi aplicații web Node.js, proiecte PHP sau WordPress fără a părăsi fluxul de codare.

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și CDN-uri în toată lumea: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.

Implementare locală. Acoperire globală

Preț lunar, fără taxe ascunse

Fă primii pași cu încredere. Cu garanția noastră de 30 de zile, poți primi banii înapoi, deci nu riști nimic.

Cloud Startup

Optimizat pentru site-uri de afaceri și ecommerce

Startup
Professional
Enterprise

Resurse

5 aplicații web Node.js
NOU
2 nuclee CPU
3 GB RAM
100 GB NVMe de stocare
2 000 000 inoduri (fișiere și directoare)
100 lucrători PHP
100 site-uri web
25,99 €ECONOMISEȘTI 71%
7,49  € /lună

+ luni gratuite

Pentru o perioadă de 48 luni. € 23.99/lună la reînnoire

Domeniu gratuit timp de 1 an
SSL nelimitat
GRATUIT
7 zile de probă Horizons
GRATUIT
10 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an
GRATUIT
Găzduire administrată pentru aplicații WordPress, WooCommerce și Node.js
CDN inclus
Adresă IP dedicată
Asistență expertă prioritară 24/7
NOU
30 de zile garanție necondiționată
Pregătit pentru SEO cu AI
Vezi toate caracteristicile

Prețul afișat este prețul lunar, fără taxele aplicabile. Prețul total al planului, care se achită integral la finalizarea comenzii, include rata lunară multiplicată la numărul de luni din planul tău, plus taxele aplicabile.

Întrebări frecvente

