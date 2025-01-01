Distribuera din Node.js-webbapp
Implementera React, Next.js, Vite och andra webbappar på några minuter. Du kodar, vi kör det. Snabba distribueringar, inga överraskande räkningar, noll DevOps.
Prisvärt
Marknadens bästa värde. En månadskostnad – inga överraskningar.
Fullständigt hanterat
Du programmerar, vi håller det online. Servrar och säkerhet hanteras.
Inbyggd prestanda
Hostinger CDN-, WAF- och DDoS-skydd ingår.
Code-first
Distribuera direkt från IDE - VS Code, Cursor, Claude eller någon annan AI-assistent.
Kraftfullt inbyggt ekosystem
Gratis domän och företagsmejl i 1 år, plus gratis hanterade SSL-adresser.
Fungerar med din stack
Fungerar med React, Next.js, Vite, Vue.js och fler. Ingen bindning. Bygg på ditt sätt.
Pusha din kod. Vi fixar resten.
1. Anslut ditt projekt
Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten
Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.
2. Implementera direkt
Lansera din Node.js-webbapp på några sekunder
Servrar, säkerhet och skalbarhet – allt fixat.
3. Hantera och skala
Behåll kontrollen och skala upp smidigt
Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.
Distribuera direkt från IDE. Ingen instrumentpanel behövs
Agentic Deployment ansluter din IDE till Hostingers hanterade infrastruktur, vilket möjliggör snabba, "code-first" appdistributioner – direkt från din redigerare eller via GitHub för versionskontroll och teamsamarbete.
Lansera Node.js-webbappar, PHP eller WordPress-projekt utan att lämna ditt kodningsflöde.
En månadskostnad, inga dolda avgifter
Cloud Startup
Optimerat för företag och ecommerce-sajter
Resurser
