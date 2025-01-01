Node.js 프런트엔드 웹 앱 배포

Agentic Deployment는 IDE를 Hostinger의 관리형 인프라에 연결하여 편집기에서 직접 또는 버전 제어 및 팀 협업을 위해 GitHub을 통해 빠르고 코드 중심적인 앱 배포를 지원합니다.

코딩 흐름을 벗어나지 않고도 Node.js 웹 앱, PHP 또는 WordPress 프로젝트를 시작할 수 있습니다.