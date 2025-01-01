₩10,849/월부터 - 추가 수수료 없음

Node.js 프런트엔드 웹 앱 배포

React, Next.js, Vite 및 기타 웹 앱을 단 몇 분 만에 배포하세요. 여러분이 코딩하면 저희가 실행합니다. 빠른 배포, 예상치 못한 비용 발생 없음, DevOps 없음.

1년 무료 도메인 1년간 무료 비즈니스 이메일 무료 관리형 SSL
30일 내 환불 보장
전 세계 100만 명의 개발자에게 지원 제공

필수품은 다 있고, 쓸데없는 건 하나도 없어요

입수 가능한

시중 최고의 가성비. 월정액 요금제 - 놀라운 가격 없음.

완전 관리됨

당신이 코딩하면, 우리가 온라인 상태를 유지합니다. 서버와 보안은 저희가 처리합니다.

내장된 성능

Hostinger CDN, WAF 및 DDoS 보호가 포함되어 있습니다.

코드 우선

IDE(VS Code, Cursor, Claude 또는 모든 AI 어시스턴트)에서 바로 배포하세요.

강력한 생태계가 내장되어 있습니다

1년간 무료 도메인과 비즈니스 이메일, 그리고 무료 관리형 SSL이 제공됩니다.

스택과 함께 작동합니다

React, Next.js, Vite, Vue.js 등 다양한 플랫폼과 호환됩니다. 종속성 없이 원하는 방식으로 개발하세요.

코드를 푸시하세요. 나머지는 저희가 처리해 드리겠습니다.

1. 프로젝트 연결

GitHub에 연결하고 ZIP을 업로드하거나 AI 코드 어시스턴트에서 배포하세요.

프레임워크가 자동으로 감지되고 빌드 명령이 처리되어 배송 준비가 완료됩니다.

2. 즉시 배포

몇 초 만에 Node.js 웹 앱을 실행하세요

서버, 보안, 확장까지 모두 해결해 드립니다. (백엔드 지원은 곧 제공될 예정입니다.)

3. 관리 및 확장

자신감을 가지고 통제력을 유지하고 확장하세요

성능을 모니터링하고, 도메인을 매핑하고, 자동으로 다시 배포합니다.

새로운

IDE에서 바로 배포하세요. 대시보드가 필요하지 않습니다.

Agentic Deployment는 IDE를 Hostinger의 관리형 인프라에 연결하여 편집기에서 직접 또는 버전 제어 및 팀 협업을 위해 GitHub을 통해 빠르고 코드 중심적인 앱 배포를 지원합니다.

코딩 흐름을 벗어나지 않고도 Node.js 웹 앱, PHP 또는 WordPress 프로젝트를 시작할 수 있습니다.

권장 서버 위치:

확인 중...

현지 배포. 글로벌 도달 범위

로딩 속도를 높이려면 시청자와 가까운 서버 위치 또는 CDN을 선택하세요. 북미, 유럽, 아시아, 남미, 남아프리카, 호주 등 전 세계에 데이터 센터와 CDN이 있습니다.

월별 가격, 숨은 비용 없음

완벽한 자신감을 가지고 시작하세요. 30일 환불 보장으로 위험 부담 없이 시작하세요.

Cloud Startup

비즈니스 및 전자상거래 웹사이트에 최적화

Startup
Professional
Enterprise

리소스

5 Node.js frontend web apps
신규
2 CPU 코어
3GB RAM
100GB NVMe 스토리지
2 000 000 inode(파일 및 디렉토리)
100 PHP 작업자
웹사이트 100
₩40,68973% 할인
₩  10,849 /월

+ 개월 무료

48개월 약정. 갱신 시 가격:₩ 37839/월

1년 무료 도메인
무제한 SSL
무료
7일 Horizons 체험판
무료
웹사이트당 메일함 10개 - 1년간 무료
무료
WordPress, WooCommerce 및 Node.js 프런트엔드 앱을 위한 관리형 호스팅
CDN 포함
전용 IP 주소
연중무휴 24시간 우선 전문가 지원
신규
30일 환불 보장
AI SEO 최적
모든 기능 보기

표시된 가격은 해당 세금을 제외한 월 요금입니다. 상품은 선불로 결제되며, 상품 총 가격에는 월 요금에 요금제 기간(개월)을 곱한 금액과 관련 세금을 포함합니다.

