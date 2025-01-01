우리의 주요 가이드라인
호스팅어의 10가지 원칙
저희는 채용부터 실행, 의사 결정, 피드백 제공에 이르기까지 모든 업무 측면에 Hostinger 원칙을 적용합니다.
고객 집착
고객부터 시작해서 거꾸로 작업합니다.
귀사는 광범위한 조사를 실시하고 고객을 더 잘 이해하기 위해 노력합니다.
당신은 고객의 신뢰를 얻고 유지하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다.
소유권
귀사는 고객과 Hostinger의 성공을 진심으로 바랍니다.
당신은 열정적입니다. 마음과 정신에 헌신적입니다.
당신은 장기적인 관점에 따라 결정을 내립니다.
당신은 팀원뿐 아니라 회사 전체를 대표해서 행동합니다. "그건 내 일이 아니야"라고 절대 말하지 않습니다.
배우고 호기심을 가지세요
당신은 끊임없이 배우고 항상 자신을 개선하려고 노력합니다.
당신은 새로운 가능성에 호기심을 가지고 있으며, 이를 탐구하기 위해 행동합니다.
당신은 혁신하는 성격을 가지고 있습니다.
최고의 인재를 채용하고 개발하세요
당신은 항상 자신보다 더 나은 사람을 고용합니다.
당신은 매우 효과적인 사람들만 남겨 둡니다.
리더는 리더를 키우고 다른 사람을 코칭하는 역할을 진지하게 받아들입니다.
당신은 조직 내에서 사람들이 성장하도록 돕습니다.
가장 높은 기준
당신은 가장 높은 기준을 위해 노력합니다. 많은 사람이 이러한 기준이 지나치게 높다고 생각할 수도 있습니다.
당신은 탁월함에 대한 갈증으로 다른 사람들에게 영감을 줍니다.
당신은 끊임없이 기준을 높이고 팀을 이끌어 고품질 서비스를 제공합니다.
자유와 책임
당신은 자기 동기 부여가 강하고, 자기 인식이 뛰어나며, 자기 훈련을 잘하고, 자기 개선에 관심이 많습니다.
당신은 기다리지 않고, 무엇을 해야 할지 지시받고 싶어하지 않습니다.
당신은 자유를 사랑하고, 자유를 누릴 자격이 있습니다.
집중하다
당신은 끊임없이 "장기적인 성공에 기여할 수 있는 오늘 내가 할 수 있는 가장 좋은 일은 무엇일까?"라고 자문합니다.
당신은 직관을 뒷받침하고 결정을 내리기 위해 데이터를 활용하는 데 능숙합니다.
당신은 전략적으로 생각하고 자신이 무엇을 하려고 하고 무엇을 하려고 하지 않는지 명확하게 표현할 수 있습니다.
행동에 대한 편견
사업에서는 속도가 중요합니다.
많은 결정과 행동은 되돌릴 수 있으며 광범위한 연구가 필요하지 않습니다.
당신은 토론 중심의 업무보다는 행동 지향적인 행동을 장려합니다.
용기와 솔직함
불편하더라도 자신의 생각을 말하세요.
당신들은 서로에게 솔직한 피드백을 주고받으며, 결코 기다리지 않습니다.
당신은 고민하지 않고도 어려운 결정을 내립니다.
당신은 우리의 원칙에 어긋나는 행동에 대해 의문을 제기합니다.
결과를 전달하다
귀사는 최고의 품질로 적절한 시기에 결과를 제공합니다.
당신은 성과를 인정하고 축하합니다.
우리 문화에 대해 더 알아보기
실천을 통한 학습: Hostinger가 호기심 문화를 육성하는 방법
Hostinger에서 학습은 단순한 유행어가 아닙니다. 혁신 엔진을 구동하는 원동력입니다. 어제의 혁신이 내일의 기준이 되는 기술 세상에서, 저희는 단순히 트렌드를 따라가는 데 그치지 않고 학습을 일상적인 의식으로 삼아 개인과 집단의 성장을 촉진합니다.