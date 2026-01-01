مبادئنا التوجيهية الرئيسية
مبادئ Hostinger الـ10
نحن نطبق مبادئ Hostinger في كل جانب من جوانب عملنا، بدءًا من التوظيف وصولًا إلى كيفية التنفيذ واتخاذ القرارات وتقديم الملاحظات.
الهوس بالعميل
أنتَ تبدأ دائمًا بالعميل ثم تخطو خطوة للوراء لبناء الحلّ.
تجري بحثا مكثفا وتسعى جاهدا لفهم عملائنا بشكل أفضل.
أنت تبذل جهدًا كبيرًا لكسب ثقة العملاء والحفاظ عليها.
الملكية والمسؤولية
أنتِ تهتمين بشدة بعملائنا ونجاح Hostinger.
أنت عاطفية: ملتزمة قلبا وقالبا.
تتخذين قراراتك على المدى الطويل.
تمثلين الشركة كلّها، لا فريقك فحسب، ولا تقولين أبدًا: "هذا ليس من ضمن مهامي".
تعلم وكن فضوليًا
أنتِ تتعلمين باستمرار وتسعين دائمًا إلى تحسين نفسِكِ.
أنتِ فضولية بشأن الاحتمالات الجديدة وتتصرفين لاستكشافها.
الابتكار جزء من طبيعتك.
توظيف الأفضل وتطويرهم
أنت توظّف دائمًا أشخاصًا أفضل منك.
أنت تحتفظ فقط بالأشخاص ذوي الفعالية العالية.
القادة يطورون قادة آخرين ويأخذون دورهم في تدريب الآخرين على محمل الجد.
تساعد الأشخاص على التوسع داخل المنظمة.
أعلى المعايير
أنتِ تسعين دائما إلى تحقيق أعلى المعايير، رغم اعتقاد الكثيرين أن هذه المعايير صعبة التطبيق.
تلهمين الآخرين برغبتك في التميّز.
وتعملين باستمرار على رفع المستوى ودفع فريقك لتقديم خدمات عالية الجودة.
الحرية والمسؤولية
أنتِ صاحبة دافع ذاتي، ومدركة لذاتك، ومنضبطة، وتسعين دومًا لتطوير نفسك.
تتصرّفين بثقة دون انتظار توجيهات، وتعرفين تمامًا ما ينبغي عليكِ فعله.
أنتِ تحبين الحرية، وتستحقينها.
تركيز
أنتَ تتساءل باستمرار: "ما هو أفضل شيء يمكنني فعله اليوم والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق النجاح على المدى الطويل؟"
أنت جيد في استخدام البيانات لدعم حدسك واتخاذ القرارات.
تفكر بطريقة استراتيجية وتستطيع التعبير عن ما تحاول وما لا تحاول فعله.
التحيّز نحو العمل
السرعة مهمة في الأعمال.
العديد من القرارات والأفعال قابلة للتراجع ولا تحتاج إلى دراسة موسعة.
أنت تشجع السلوك الموجّه نحو العمل، بدلاً من العمل المبني على المناقشة.
الشجاعة والصراحة
أنتِ تقولين ما تفكرين به، حتى لو كان الأمر غير مريح.
تتبادلِين التعليقات الصريحة مع فريقك ولا تنتظرين أبدًا للقيام بذلك.
تتخذين قرارات صعبة دون أن تشعري بالألم.
وتتساءلين عن الأفعال التي تتعارض مع مبادئنا.
تحقق النتائج المرجوّة
تقدم نتائج بأعلى جودة وفي الوقت المناسب.
تعترف بالإنجازات وتحتفي بها.
المزيد من المعلومات بشأن ثقافتنا
تشكيل ثقافة الشركة التي تضمن النجاح: من الرؤية إلى الواقع
هل تتذكر ذلك الاجتماع حيث أثارت قضية بسيطة جدالًا لا نهاية له، وفي النهاية نسي الجميع ما كانوا يتجادلون بشأنه؟
تعلم تطبيقي: كيف ترسّخ Hostinger ثقافة الفضول
في Hostinger، التعلم ليس مجرد شعار، بل هو المحرك الرئيسي لابتكاراتنا. في عالم التكنولوجيا الذي تُصبح فيه إنجازات الأمس أساسًا للغد، لا نكتفي بمواكبة أحدث التوجهات فحسب، بل نعتبر التعلم طقسًا يوميًا يُعزّز النمو الشخصي والجماعي.