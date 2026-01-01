Les 10 principes de Hostinger
L'obsession des clients
Prise de responsabilité
Apprendre et être curieux
Embaucher et développer les meilleurs
Les meilleurs standards
Liberté et responsabilité
Concentration
Biais vers l'action
Courage et sincérité
Obtenir des résultats
Rappelez-vous de la réunion où un petit problème a déclenché un débat sans fin, au point que tout le monde a fini par oublier le sujet de départ ?
Chez Hostinger, l'apprentissage n'est pas qu'un mot, c'est l'énergie qui alimente notre innovation. Dans un monde technologique où les progrès d'hier deviennent les normes de demain, nous avons fait de l'apprentissage un rituel quotidien, essentiel à notre croissance personnelle et collective.
Hostinger a été reconnu comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide en Europe pendant cinq années consécutives. Ce succès repose sur notre engagement à cultiver une culture de haute performance.