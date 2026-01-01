Jusqu'à -67 % sur n8n auto-hébergé

n8n auto-hébergé : flux de travail IA sans code

Profitez de flux de travail illimités
Lancez un nombre illimité d'exécutions simultanées
Accédez aux nœuds de la communauté
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
n8n auto-hébergement

Choisissez votre pack VPS avec n8n auto-hébergé inclus

-64 %
KVM 1
CHF  4.69 /mois
Renouvellement au prix de CHF 9.29/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
CHF  6.49 /mois
Renouvellement au prix de CHF 12.09/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
CHF  9.29 /mois
Renouvellement au prix de CHF 23.29/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
CHF  18.59 /mois
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
-64 %
KVM 1
CHF  4.69 /mois
Renouvellement au prix de CHF 9.29/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
CHF  6.49 /mois
Renouvellement au prix de CHF 12.09/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
CHF  9.29 /mois
Renouvellement au prix de CHF 23.29/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
CHF  18.59 /mois
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Flux de travail illimités
Exécutions simultanées illimitées
Nœuds communautaires
n8n avec mode file d'attente
n8n avec 100 flux de travail préconçus
Installation de n8n en un clic
Nœud communautaire de l'API Hostinger pour n8n
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Flux de travail illimités
Exécutions simultanées illimitées
Nœuds communautaires
n8n avec mode file d'attente
n8n avec 100 flux de travail préconçus
Installation de n8n en un clic
Nœud communautaire de l'API Hostinger pour n8n
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Connectez vos flux de travail, intégrez vos données

n8n est un outil d'automatisation des flux de travail gratuit vous permettant de connecter toutes vos applications et vos données sur une seule plateforme personnalisable, sans coder. Créez des flux de travail et traitez les données à partir d'un tableau de bord simple et unifié.
Plus de 500 intégrations d'applications
Déclencheur de serveur MCP
Flux de travail préconçus
Nœuds IA
Connectez vos flux de travail, intégrez vos données

Automatisation sans codage

Facile à configurer et à gérer
Facile à configurer et à gérer

Choisissez le template qui vous convient le mieux : n8n, n8n avec mode file d'attente, ou un template n8n avec accès à plus de 100 flux de travail préconçus.

Flux de travail illimités
Flux de travail illimités

Avec n8n auto-hébergé, les possibilités d'automatisation sont illimitées, ce qui vous permet de continuer à évoluer.

Obtenez plus, payez moins
Obtenez plus, payez moins

Avec un pack d'hébergement VPS, accédez aux fonctionnalités n8n et à de nombreux avantages, à faible coût et avec un excellent rapport qualité-prix.

Nœuds personnalisés de la communauté
Nœuds personnalisés de la communauté

Accédez à davantage de services et d'outils grâce aux noeuds personnalisés développés par la communauté n8n.

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

Déploiement local, impact global

Un hébergement VPS fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support client de Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée et je n'aurais pas pu être plus impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support client ont fait preuve d'une patience et d'une rigueur remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Gérez votre VPS avec l'IA

Rencontrez Kodee, votre assistant IA alimenté par MCP, prêt à vous accompagner dans la gestion de votre serveur en plus de 50 langues. Contrôlez les performances, renforcez la sécurité et administrez vos données grâce à des requêtes simples, directement depuis la discussion. Posez vos questions et formulez vos instructions en langage naturel, sans recourir à un jargon technique.
Gérez votre VPS avec l'IA

Surveillez la santé de votre serveur n8n

Gardez un œil sur les performances de votre VPS. Obtenez des informations détaillées sur l'utilisation du processeur, de la mémoire et du disque afin de détecter et corriger les problèmes rapidement.

Gérez les paramètres de sécurité

Configurez et mettez à jour les règles de pare-feu, les clés SSH et le DNS inversé pour assurer la sécurité, l'accessibilité et une gestion optimale de votre serveur.

Gérez les sauvegardes et les snapshots

Créez des sauvegardes et des snapshots pour protéger vos données et restaurez votre VPS directement depuis la discussion.

Souhaitez-vous approfondir vos connaissances sur l'hébergement de n8n ?

pages.n8nHosting.videoSection.title

Configuration de n8n sur un VPS Hostinger

pages.n8nHosting.videoSection.title

Automatisation avec n8n et l'API Hostinger

pages.n8nHosting.videoSection.title

Faites évoluer l'automatisation IA avec MCP

Essayez n8n auto-hébergé sans risque

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
WpBeginner
Note :
4.7
874
avis

FAQ sur l'hébergement VPS n8n

Obtenez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels n8n.

Qu'est-ce que l'hébergement n8n ?

Comment auto-héberger n8n ?

Combien coûte l'auto-hébergement n8n ?

L'hébergement VPS n8n est-il sécurisé ?

Puis-je créer des applications IA personnalisées avec n8n sur un VPS ?

n8n est-il une meilleure alternative à Zapier ?

Puis-je migrer mes flux de travail n8n vers le VPS de Hostinger ?

Quelles options de support sont disponibles pour l'hébergement VPS n8n ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.