Nom de domaine gratuit
Entrez le nom de votre choix et inscrivez-vous pour 12 mois d'hébergement web pour obtenir un nom de domaine de site gratuit.
Une protection gratuite de la vie privée est incluse dans chaque nom de domaine éligible
Commencez votre voyage avec un nom de domaine gratuit
Achetez un plan annuel d'hébergement partagé Premium ou Business et obtenez une extension de nom de domaine de premier niveau gratuite pendant la première année.
Profitez des fonctionnalités Premium
Les deux éléments fondamentaux d'une forte présence en ligne sont un excellent nom de domaine et un hébergement web rapide. Inscrivez-vous chez Hostinger pour obtenir tous les outils dont vous avez besoin.
Obtenir les noms de domaine parfaits
Nos noms de domaine gratuits comprennent les extensions les plus populaires. Choisissez celui qui convient le mieux à votre site et commencez votre voyage en ligne dès aujourd'hui.
Choisissez votre plan d'hébergement web
Choisissez un plan d'hébergement et obtenez un nom de domaine gratuit pour votre site.
-84 %
Premium
Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer
CHF 1.89 /mois
Obtenez 48 mois pour CHF 90.72 (prix d'origine : CHF 580.32). Renouvellement au prix de CHF 9.29/mois.
Créez jusqu'à 3 sites web
Aucune application web Node.js
20 Go de stockage pour vos fichiers (SSD)
2 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an
Fonctionnalités Premium :
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Protégez chacun de vos sites avec un certificat SSL gratuit
Profitez de sauvegardes automatiques hebdomadaires pour une récupération facile des données
Maintenance automatique de vos sites WordPress
Migrez votre site gratuitement et sans interruption
Marketing par email gratuit pendant 1 an
Créez des sites en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
Le plus populaire
-84 %
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
CHF 2.79 /mois
Obtenez 48 mois pour CHF 133.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
Créez jusqu'à 50 sites web
5 applications web Node.jsInédit
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an
Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :
Sauvegardes quotidiennes et à la demande pour éviter toute perte de données
Créez un site d'e-commerce avec l'IA
Agent IA pour WordPressGRATUIT
Créez des sites WordPress prêts à l'emploi en quelques minutes avec l'IA
Boostez la vitesse de votre site grâce à un CDN gratuit
Gérez plus facilement vos sites avec WordPress multisite
Support expert 24h/24 et 7j/7
Notre équipe d'experts est prête à vous aider à tout moment de la journée. Qu'il s'agisse de la configuration de votre nom de domaine gratuit, de la création de comptes email basés sur des noms de domaine, ou de l'hébergement web en général, nous vous aiderons à résoudre tous les problèmes rencontrés.
Hébergement fiable
Nos plans d'hébergement comprennent l'enregistrement gratuit d'un nom de domaine, un créateur de site, des sauvegardes régulières, une bande passante illimitée et une garantie de disponibilité de 99,9 %. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur la création de votre site ou sur le développement de votre activité en ligne.
Email professionnel gratuit
Renforcez votre présence en ligne en utilisant le nom de votre entreprise dans votre adresse email. Terminez l'enregistrement gratuit du nom de domaine et utilisez-le pour créer un compte email personnalisé pour votre entreprise.
FAQ sur les noms de domaine gratuits
Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur nos noms de domaine gratuits.