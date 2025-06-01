Gagnez du temps : rédaction, réponses et résumés par l'IA

Restez à jour dans vos emails sans effort grâce aux résumés IA, qui vous présentent en un coup d'œil les informations les plus importantes.

Notre assistant IA rédige ensuite vos emails dans votre style, en s'appuyant sur vos messages précédents et la personnalisation que vous avez configurée. Enfin, les réponses générées par l'IA vous font gagner un temps précieux en proposant des réponses pertinentes, adaptées au message reçu et à votre ton habituel.