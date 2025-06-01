AI-বিজনেস ইমেইল দিয়ে দৈনিক ১ ঘন্টা সাশ্রয় করুন
আপনার AI-পাওয়ার্ড বিজনেস ইমেইল প্ল্যান কিনুন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
যেকোনো সময় বাতিল করুন
২৪/৭ সাপোর্ট
সুবিধাসমূহ:
সুবিধাসমূহ:
সুবিধাসমূহ:
সুবিধাসমূহ:
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে
গতি এবং সহজ ব্যবহারের জন্য তৈরি AI টুলস
AI যা আপনারই একটা এক্সটেনশন
AI ইমেইল রাইটিং, রিপ্লাই এবং সামারি দিয়ে সময় বাঁচান
AI সামারি দিয়ে ইমেল চেক করা অনায়াস করুন, যা আপনাকে দ্রুত জানিয়ে দেয় কী জানা প্রয়োজন।
আমাদের AI অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনার হয়ে ইমেইল লেখে – আপনার টোন, আপনার ভয়েস এবং আপনার স্টাইলে; যা আগের মেসেজ এবং আপনার সেট করা যেকোনো AI পার্সোনালাইজেশনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। আর AI স্মার্ট রিপ্লাই আগের মেসেজ এবং আপনার টোন অব ভয়েস অনুযায়ী রেসপন্স তৈরি করে আপনার রিপ্লাই টাইম অর্ধেক কমিয়ে দেয়।
যেভাবে কথা বলেন সেভাবেই সার্চ করুন
AI ইমেইল অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ স্মার্ট ইনবক্স
স্মার্ট ইনবক্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইমেলগুলো সাজায়—প্রায়োরিটি কন্ট্যাক্ট, জরুরি রিপ্লাই এবং গুরুত্বপূর্ণ আপডেট হাইলাইট করে।
Kodee-র জন্য রুল সেট করুন যাতে নির্দিষ্ট ইমেল টপিকে কাস্টম রিপ্লাই দিয়ে অটোমেটিক রেসপন্স করা যায়। অথবা, কোনো ম্যানুয়াল ইনপুট ছাড়াই সেন্ডার অনুযায়ী ইনকামিং মেসেজগুলো ডেডিকেটেড ফোল্ডারে সাজান।
প্রশ্ন করুন, ইমেল সার্চ করুন, থ্রেড সামারাইজ করুন, ডিটেইলস খুঁজুন বা এমনকি রিপ্লাই ড্রাফট করুন – সবকিছু আপনার AI ইমেইল অ্যাসিস্ট্যান্টের সাথে সাধারণ চ্যাটের মাধ্যমে।
আপনার ব্যবসায় আত্মবিশ্বাস তৈরি করুন
প্রতিটি ইনবক্সে সঠিক ইম্প্রেশন তৈরি করুন
আপনার ইমেইলের জন্য উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা
নিরবচ্ছিন্ন মেইলবক্স অ্যাক্সেস
সেট আপ ও মাইগ্রেশন করা সহজ
যে ইনবক্স আপনার সাথে সাথে বেড়ে উঠে
একটি ইমেইল প্ল্যাটফর্ম। একটি প্রোভাইডার। জিরো কম্প্রোমাইজ।
বিশ্বব্যাপী ৪+ মিলিয়ন ওয়েবসাইট মালিকদের বিশ্বস্ত
আমি ৫ বছর ধরে Hostinger-এর সাথে আছি। তাদের কাস্টমার সার্ভিস দুর্দান্ত। আমার ওয়েবসাইটের হোস্টিং স্থিতিশীল। আমার ইমেইল সার্ভিস সবসময় সুন্দরভাবে কাজ করে। আমি দীর্ঘ সময় তাদের সাথে থাকব, সবাইকে এটা ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করি!
Hostinger এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সেবাপ্রদানকারী এবং ডোমেইন, WordPress হোস্টিং ও ইমেইল সার্ভিসের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের।
ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন, হোস্টিং ও ইমেইল সার্ভিসের ক্ষেত্রে Hostinger-এর সাথে আমার দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্ল্যাটফর্মটি খুবই ব্যবহারকারী-বান্ধব এবং মূল্য অনুযায়ী চমৎকার সেবা প্রদান করে।
সেরা, সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও খুবই শক্তিশালী হোস্টিং, ডোমেইন ও ইমেইল কোম্পানি
যখন Godaddy রেট বাড়াচ্ছিল এবং IMAP ইমেইল আর অফার করছিল না, তখন আমি একাধিক ডোমেইন পরিবর্তন করেছিলাম। Hostinger প্রক্রিয়াটি সহজ করেছিল এবং ইমেইলের মূল্য ছিল চমৎকার।
যখন আমি ইমেইল প্রোভাইডার ব্যবহার করি, তখন আমি চাই পুরো অভিজ্ঞতাটি সম্পূর্ণরূপে নির্বিঘ্নে হোক, কোনও বিভ্রাট না ঘটুক, রিনিউ করা সহজ হোক ইত্যাদি। আর Hostinger-এর সাথে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে।