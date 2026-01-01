AI দিয়ে দ্রুত ইমেল মার্কেটিং শুরু করুন
এআই ইমেল নির্মাতা
কখনোই একেবারে শুরু থেকে শুরু করবেন না। আপনার ধারণা টাইপ করুন এবং সম্পাদনার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সহ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটি পেশাদার ইমেল পান।
এআই-চালিত বিভাজন
আপনি যে পরিচিতিদের কাছে পৌঁছাতে চান তাদের বর্ণনা দিতে AI এর সাথে চ্যাট করুন এবং তাদের বিবরণ এবং কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে একটি প্রস্তুত গ্রুপ পান।
স্মার্ট বিষয়ের পরামর্শ
আপনার ইমেল কন্টেন্টের সাথে মেলে এমন AI-জেনারেটেড সাবজেক্ট লাইন দিয়ে ওপেন রেট বাড়ান এবং তাৎক্ষণিকভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করুন।
আপনি কতজন সাবস্ক্রাইবারের কাছে পৌঁছাতে চান?
মাসিক
প্রতি মাসে ৫০০ জন পর্যন্ত অনন্য গ্রাহক
ইমেল অটোমেশন
ইমেল টেমপ্লেট
ইমেল প্রচারণা
বার্ষিক
প্রতি মাসে ৫০০ জন পর্যন্ত অনন্য গ্রাহক
ইমেল অটোমেশন
ইমেল টেমপ্লেট
ইমেল প্রচারণা
বিনামূল্যে চেষ্টা করুন
প্রতি মাসে ১০০ জন পর্যন্ত অনন্য গ্রাহক
দেখানো দামটি মাসিক হার, প্রযোজ্য কর বাদে।
হোস্টিংগার রিচের সাহায্যে, আমি লিড সংগ্রহ করি, সেগমেন্ট করি এবং জাগলিং টুল ছাড়াই পাঠাই। সবকিছু এক জায়গায়।
রিচের প্রকৃত সম্ভাবনা রয়েছে। আমি নিউজলেটার পাঠাতে পারি এবং আমার শিল্পে সত্যিকার অর্থে আগ্রহী ব্যক্তিদের একটি ব্যক্তিগত ক্লাব তৈরি করতে পারি - এটি সোশ্যাল মিডিয়ার চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তিগত।
একটি মাত্র প্রম্পট থেকে সুন্দর এআই ইমেল
আপনার সমস্ত পরিচিতি এক জায়গায়
ওয়েবসাইট বিল্ডার থেকে পরিচিতি সিঙ্ক করুন
Reach WordPress প্লাগইন ব্যবহার করে লিড সংগ্রহ করুন
জটিলতা ছাড়াই ইমেল মার্কেটিং
এক-ক্লিক ডোমেইন সংযোগ
ইতিমধ্যেই Hostinger-এ ডোমেইন কিনেছেন? মাত্র এক ক্লিকেই সংযুক্ত হোন।
স্বাগতম ইমেল
প্রতিটি নতুন পরিচিতিকে তাৎক্ষণিকভাবে একটি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত স্বাগত অটোমেশন টেমপ্লেটের সাথে যুক্ত করুন যা প্রথম দিন থেকেই আস্থা তৈরি করে।
সর্বদা ব্র্যান্ড-ভিত্তিক
আপনার লোগো, রঙ সেট করুন এবং একবার আপনার ব্যবসার তথ্য লিখুন। এরপর এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমস্ত ইমেলে প্রয়োগ করা হবে।
ইমেল শিডিউলিং
আগে থেকেই আপনার ক্যাম্পেইনগুলি পরিকল্পনা করুন এবং সঠিক সময়ে ইমেইল পাঠান - নতুন পণ্য চালু, ঘোষণা, বা সময়সীমাযুক্ত অফারের জন্য।
সহজ ইমেল অটোমেশন
ড্রিপ ক্যাম্পেইন চালানোর জন্য অথবা ফলো-আপ পাঠানোর জন্য একটি আগে থেকে তৈরি ইমেল অটোমেশন টেমপ্লেট বেছে নিন, কোনও ম্যানুয়াল কাজ ছাড়াই।